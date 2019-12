“İnsan Halleri”nin öyküleri

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Sıtkı Kösemen ile Ergün Turan ve Süreyya Yılmaz Dernek’in fotoğraflarından oluşan “İnsan Halleri” başlıklı yeni fotoğraf sergisini 10 Eylül’de Fotoğraf Galerisi’nde açıyor.



Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği sergide, galerinin bir duvarında Ergün Turan ve Süreyya Yılmaz Dernek’in en doğal halleriyle yoldan gelip geçenleri çektiği, öteki duvarda ise Sıtkı Kösemen’in “ölü taklidi” yapan kişileri saptadığı fotoğrafları yer alacak. Her iki projeden toplam 52 fotoğrafın sergileneceği “İnsan Halleri” sergisi 25 Ocak 2009 tarihine dek sürecek.



4 yıl boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde, tahta bir kasnağa gerilmiş, kara bir fon önünde sokaktan geçen insanları fotoğraflayan Ergün Turan ve Süreyya Yılmaz Dernek, yaşadığımız kentin sokaklarında her gün sayısız yüzle, “diğer”leriyle göz göze olduğumuzu belirtiyor: “Bütün bu kent onların sesleri, onların acı ve sevinçleri ile dolu. Onlarla soluk alıp veriyor. Kentin köşesinde kara bir pano. Panonun önünde duran birbirinden farklı insanlar. Kendilerine ait ne varsa, bütün hikâyeleri ile bize bakıyorlar. Onlar bizim dünyamız. Onlar, biz.”



Gazetelerin her gün cinayet, öldürme haberleriyle dolu olduğunu anımsatan Sıtkı Kösemen ise fotoğraflarındaki kişilerin ölü taklidi yaparak poz verirken bir çeşit protesto gösterisi gerçekleştirdiğini vurguluyor: ”2008 dünyasında her gün savaş var – her gün organize öldürme yapılıyor “global” dünyada. Hiç kimse bu poz için hayır demedi – oysa bir portresini çekmek istediğinizde “Lütfen çekme, bugün iyi değilim” gibi sebepler öne süren çok kişi olur... Ölü taklidi yapmanın komik bir tarafı da olmalı insanlar için – sürprizzz!!!”



Küratör Engin Özendes, “İnsan Halleri” sergisinin izleyiciye iki farklı sergi izlenimi verdiğine değinerek, “Bu fotoğrafların içeriğinin birbirleriyle bağlantılaYaşam, ölüm, anılar üçlüsünden oluşan “İnsan Halleri” sergisini düzenlerken her fotoğraftan bir öykü çıkarma olanağı bulan Engin Özendes, izleyicilerin “İnsan Halleri”nden yeni yaşam öyküleri yaratacaklarını söylüyor: “Bir asansörün içine uzanıverip ölü taklidi yapan genç kız, kara panonun önünde alışveriş torbası ile poz veren insandan farklı mıdır aslında? Poz verenlerin içgüdüsü ile, Sıtkı’nın ustalığının birleştiği bu karelerin her birinden bir öykü çıkarma olanağı yok mudur, aynen koşu dönüşü lastik ayakkabı ve şortlarıyla kara pano önünde poz veren çiftte olduğu gibi.”



Sergide, Sıtkı Kösemen’in “ölü taklidi”yle bir çeşit protesto gösterisi yapan kişileri, Ergün Turan ve Süreyya Yılmaz Dernek’in yoldan gelip geçen birbirinden farklı insanları, 52 fotoğrafla sunuluyor. “İnsan Halleri”, izleyenlerin sergi alanında bulunan deftere numaralanmış fotoğraflar üzerine yaratacağı yeni öyküleri bekliyor.

rı vardır. Ayrım, yalnızca sanatçıların biçemlerindedir” diyor.