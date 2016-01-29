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Dünya

İnsan hakları yetkilisi taciz skandalı sonrası istifa etti

Mağdurun tişörtünde "Hayır demek Hayır demektir" yazması dikkat çekti

29 Ocak 2016 22:14

Kolombiya'da eski bir güzellik kraliçesi olan sekreteri Astrid Cristancho'ya uygunsuz fotoğraflarını yolladığı iddia edilen üst düzey insan hakları yetkilisi Jorge Armando Otalara, skandalın ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Radikal'in haberine göre sekreteriyle bir yıldan uzun süre romantik bir ilişki yaşadıklarını, beraber tatil yaptıklarını, hatta evlenmeyi düşündüklerini anlatan Otalara, basına sızan telefon mesajları ve fotoğrafların bu ilişkinin bir parçası olduğunu ileri sürdü. Otalara, gazetecilere yaptığı açıklamada, skandalın, temsil ettiği kuruma zarar vermek isteyen siyasi düşmanların işi olduğunu iddia etti.

Otalara'nın tacizleri nedeniyle geçen yıl istifa eden Cristancho ise eski patronuyla ilişkisi olduğunu reddederek, Otalara'nın "hasta" olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini savundu. Başsavcılığa dilekçe vermeye gelirken üzerinde "Hayır demek Hayır demektir" yazılı bir tişört bulunan Christancho, "Taciz mağduru bütün kadın ve erkekleri seslerini yükseltmeye çağırıyorum" dedi. 

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