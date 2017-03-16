İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na seçilen 11 kişiden sadece biri kadın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na üye seçimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçilen toplam 11 kişiden birinin kadın olması dikkat çekti.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu ve Mesut Kınalı'yı seçti.

Üye seçimleri, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince yapıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından da söz konusu kanun uyarınca kurula üye seçimi gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Mehmet Emin Genç, Mehmet Altuntaş, Süleyman Arslan, Safet Balın, Hıdır Yıldırım, Cemil Kılıç, Can Esen ve Prof. Dr. Halil Kalabalık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine seçildi.

6701 sayılı kanunun 10'uncu maddesine göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. Kurulun 8 üyesi Bakanlar Kurulu, 3 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.