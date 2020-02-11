İnsan hakları savunucusu Avazyan: Polisler geldi götürüyorlar

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla gözaltına alındığını söyledi. Avazyan, "Polisler geldi götürüyorlar" diye yazdı.

Avazyan, bugün ağabeyinin evinin basıldığını ve polislerin kendisini aradığını açıkladı. "Hazırlandım bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum" ifadesini kullandı.

Avazyan sosyal medya hesabı Twitter'dan, "İstanbul da ağabeyimin evini polisler basmış, beni arıyorlarmış. Hazırlandım, bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum. Tansiyon hastasıyım son 2 gündür çok yüksek tansiyonum. Eğer sağlığımla ilgili ( ölüm, beyin kanaması vs) geçirirsen sorumlusu mevcut hükûmettir." paylaşımını yaptı.

Avazyan son paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar"

Avazyan Çavuşoğlu paylaşımı nedeniyle 8 Ekim'de gözaltına alınmıştı

Avazyan 8 Ekim 2019'da, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman, Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler” paylaşımı nedeniyle Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı.