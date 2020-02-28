İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Anadolu Kültür’ün kurucusu Osman Kavala’nın yeniden tutuklamasının insan hakları açısından vahim olduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını istedi.

Sivil Sayfalar'da yer alan habere göre, 17 hak savunucusu kurumu temsilcilerinin katılımıyla oluşan İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinde düzenlediği ortak basın toplantısında Osman Kavala’nın tahliye olduğu dosyadan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Osman Kavala’nın tekrar tutuklanması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’in de tanımladığı gibi kötü muameledir. Hem ulusal hem de uluslararası hukuk açısından büyük ihlaller içeren bu cezalandırıcı tutuklama kararının kaldırılması ve Osman Kavala’nın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir" denildi.

Açıklamaya Civil Rights Defenders, Düşünce Suçu'na Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on Turkey, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, SPoD, Türkiye Almanya Kültür Forumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaşlık Derneği’nin imza koydu.

"AİHM kararına uygun davranılmalı"

Osman Kavala’nın bu dosyadan, avukatların başvurusu bile gerekmeden, savcı ve hakim inisiyatifine bırakılmadan, 25 Şubat 2020’de tahliye edilmesinin kanuni mecburiyeti olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"AİHM, anılan kararda Kavala’nın yeniden tutuklanmasına gerekçe gösterilen TCK 309. madde kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını da incelemişti. Bir diğer deyişle, AİHM’in 'Derhal serbest bırakın' kararı, sadece Gezi Davası’nı değil, 15 Temmuz soruşturmasını da kapsamaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye hem kendi iç hukukuna hem de AİHM kararlarına uygun davranmalı, hukuku bir yıldırma ve intikam alma aracı olmaktan çıkarmalı, Osman Kavala dahil tüm yurttaşlara, hukukun üstünlüğü güvencesini sağlamalıdır."