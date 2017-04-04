İnsan hakları örgütleri: Açlık grevleri kritik aşamada

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgür Hukukçular Platformu Türkiye'deki açlık grevlerinin kritik aşamada olduklarını söyledi.

Evrensel'in haberi şöyle:

İHD Genel Merkez'inde düzenlene basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 6 farklı cezaevinde 76 mahpusun başlattığı açlık grevinin 48. gününe girdiğini, açlık grevlerinde 42. günün kritik aşama olduğunu, bugünden sonra mahpusların vücutlarında onarılmaz hasarlar kalabileceğini söyledi. Ayrıca 15 Mart tarihinde de başka bir grup mahpusun cezaevlerinde 5'e günlük dönüşümlü olarak açlık grevi başlattığını belirten Türkdoğan, açlık grevlerine başlayan mahpusların taleplerinin bir an önce karşılanması gerektiğini vurguladı.

Türkdoğan, mahpusların açlık grevine karşı hiçbir iyi niyetli adım atılmaması sonucu HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen, Meral Danış Beştaş ve Nihat Akdoğan'ın da açlık grevine başladığını hatırlattı.

Mahpusların taleplerini de açıklayan Türkdoğan, şunları aktardı: “Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, düşünleri ve siyasal çalışmaları nedeniyle sürdürülen gözaltı ve tutuklamaların sonlandırılması, halka yönelik askeri operasyonların, siyasi baskıların son bulması ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecrittin kaldırılarak avukatları ve ailesiyle görüştürülmesi.” Türkdoğan, Adalet Bakanlığını harekete geçmeye çağırarak, açlık grevinde olan mahpusların sağlık kontrollerinin yapılması, bakanlığın mahpuslarla iletişime geçmesi ve mevzuata aykırı olarak Abdullah Öcalan üzerinde sürdürülen tecrittin kaldırılmasını istedi.

Kritik aşama geride kaldı

TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ise açlık grevlerinde kritik aşamanın 42. gün olduğunu vurgulayarak, bu süreden sonra vücudun besin bulamadığı için kendi depolarını kullanmaya başladığını, bir nevi kendi kendini yediğini ifade etti. Bakkalcı, 42. günden sonra vücudun bütün sistemlerinin etkilenmeye başladığı bilgisini verdi. Türkiye'de giderek artan mahpus sayısına da dikkat çeken Bakkalcı, 11 yılda cezaevindeki mahpus sayısının 4 kat artarak 200 binli rakamlara ulaştığını belirtti.

Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifinden Havva Özcan ise açlık grevinde olan mahpusların ağırlaşan durumuna dikkat çekerek, “Sincan cezaevinde olan bir kadın mahpus sıvı almakta zorlanır hale geldi” dedi.