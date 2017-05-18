İnsan Hakları Komisyonu'nda AKP'li Aydın Ünal'dan "Demirtaş, Yasin Börü'nün katilidir" sözleri!..

TBMM İnsan Hakları Komisyonu 8 ay aradan sonra dün yaptığı ilk toplantısında AKP'li milletvekillerinin, CHP ve HDP’yi üyelere söylediği ağır sözlere sahne oldu. HDP’lilerin ağır hakaret nedeniyle terkettiği, CHP’li Şenal Sarıhan’ın devam edemeyecek kadar zorlandığı toplantıda, 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargâhı'nda olduğuna ilişkin hakkında haberler çıkan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Selahattin Demirtaş, Yasin Börü’nün katilidir" deyince ortalık birbirine girdi. HDP kanadından komisyonda bulunan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'den "Ne demek 'Yasin Börü’nün katilidir" diye müdahale ettiği toplantıda AKP’li Ünal’a komisyondaki partili üyelerden de destek geldi. AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Demirtaş'la ilgili olarak "İnfazı veren kişilerden birisidir, bu çok sabittir yani" derken Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner’in HDP'lilere susarak dinlemelerini söylemesi dikkat çekti. Metiner toplantıyı "Biz bu tiyatronun içinde olmayacağız" sözleriyle komisyonu terkeden HDP’lilere "Sadece provoke etmesini biliyorsunuz" sözleriyle tutanaklara girdi.

5 cezaevinin taslak raporuna ilişkin görüşmede, CHP Ankara Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Şenal Sarıhan’ın ailelerin mesafe nedeniyle dikkat çektiği görüşme sıkıntısına HDP Eş Başkanı Sehattin Demirtaş’ı örnek gösterince büyük tartışma çıktı.

Komisyon tutanaklarına yansıyan tartışmalar şöyle:

ŞENAL SARIHAN (Ankara) –Bir siyasi partinin Başkanı Sayın Demirtaş. Demirtaş Edirne Cezaevinde tutuluyor, ailesi bildiğim kadarıyla Diyarbakır’da yaşıyor ve -örnek diye söylüyorum yani pek çok örnek var ama en bilindik örnek - nerede yargılanıyor? Muhtemelen yine esas, ağırlıklı Diyarbakır’da yargılanıyor. Şimdi, bu şahsa, bırakalım onun bütün, parti başkanlığı sıfatlarını falan, ins an olarak bakalım, ailenin çocuklarıyla birlikte… Yani, bu konularda önlem alınmasının çok ivedi bir durum olduğunu düşünüyorum. Sadece bu örnek üzerinden değil, bütün tutuklu ve hükümlüler yönünden tam bir hak mahrumiyeti, adil yargılanma hakkı ihlali, aynı zamanda insani diğer ilişkilerin ortadan kaldırılması sonucunu yaratıyor.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Mahkûmun kim olduğu, ne olduğu, unvanının, mesleğinin ne olduğu gibi bir ayrıcalık tanınıyor mu, böyle bir şey var mı?

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – İnsan hakları eşitliği…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Evet, ondan bahsediyorum. Yani bir…

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Ben bunun da altını çizdim, “Sadece örnek olarak veriyorum.” dedim.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Tamam, başka bir örnek de verebilirdiniz, sıradan bir kişiyi örnek vermiyorsunuz.

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Böyle bir şeyi İnsan Hakları Komisyonunda ifade etmek son derece yanlış.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Ben bir cümlelerimi tamamlayabilir miyim?

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Yani, sonuçta, insanı insan olarak görüyorsak buradaki mahkûm edilen kişinin mesleği, akademik “title”ı veyahut da görevinin ne olduğunun hiçbir öneminin olmadığını düşünüyorum. Kişidir, bu kişiler üzerinden gidilebilir.

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Siz bu konuda kendi yaptığınız konuşmayı anımsayın lütfen, Genel Kurulda yaptığınız konuşmayı an ımsayın lütfen.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Evet, sonuçta, siz bir siyasi parti lideri olduğu için ona bir ayrıcalık tanınmasını bekleyemezsiniz. Bu, insan haklarına aykırıdır.

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Beklemiyorum zaten, beklemiyorum.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Kişinin suçu esastır, kişinin adı, soy adı esastır yani.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – İspatlanmamış bir suç var yani “suç” diye tanımlayamazsınız bunu bir defa. İkincisi, milletvekili arkadaşımız bu…

ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Suçu ne olursa olsun eşit davranırsınız.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Mahkûmdur şu anda. Sorgulayabilirim, mahkûmdur.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hiçbir şey yokmuş gibi, lütfen, davranmayın.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Hayır, mahkûmdur sonuçta.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sıradan bir kişiden bahsetmiyorsunuz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Diğer tüm mahkûmlar için ne uygulanıyorsa aynı şeyin de o kişiye uygulanması mümkündür.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Birbirimizi dinleyelim ya.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ama bu Meclisin çatısı altında çalışan bir milletvekili. Binlerce kişinin, hatta milyonlarca kişinin iradesi.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Ben de söyleyebilir miyim?

MEHMET METİNER (İstanbul) – Birbirimizi dinleyelim arkadaşlar.

FATMA BENLİ (İstanbul) – Evet, dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar.

Cümlesini bitirsin.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Böyle bir şey olmaz ki.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Benim…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Söyledikleri tahammül edilecek

şeyler değil.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – “Suçlu “diyemez ama, “suçlu” diyemez.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ne desin ya?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – “Suçlu” demek bile burada bir insan hakkı ihlali.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Biraz sabırlı olun, biraz tahammüllü olun ya.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Herkes yargılanıncaya kadar, suçu

sabit oluncaya kadar masumdur, masumiyet karinesi. Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’nde, Anayasa’da, hepsinde var.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Şimdi, buna kimse bir şey demiyor.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – “Suçlu” diye tanımlıyorsunuz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Mahkûm olarak tutuklu duran bir kişi için…

SAİT YÜCE (Isparta) – “Suçlu” demedi ya, “isnat edilen”…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Dedi, lütfen ya, gördük, “isnat edilen” falan demedi.

SAİT YÜCE (Isparta) – Genel, o anlamda söylemiştir.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Bakın, mahkûm olmuş bir kişi için, işinin,

mesleğinin ne olduğu önemli değildir.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Mahkûmiyet yok işte, anlatamıyoruz galiba, mahkûmiyet yok.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Şu anda hâkim bile olmuş, savcılık bile yapmış insanların…

BAŞKAN – “Tutuklu yargılanan” diyelim.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Tutuklu yargılanan binlerce insan var.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Suçu sabit mi? Masumiyet karinesi…

BAŞKAN – Ama lütfen ya…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Bunların hepsinin…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Siz şu an insan hakları ihlali

yapıyorsunuz burada.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Not alsınlar, cevap versinler. Biz de not alıyoruz.

BAŞKAN – Şimdi, bakın…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Yani bir İnsan Hakları Komisyonu üyesi insan hakları ihlali yapacak bir şekilde konuşuyor, Başkan, sizin burada müdahale etmeniz gerekiyor. Burada masumiyet karinesi var.

BAŞKAN – Ama cümleyi tamamlamasına müsaade etmiyorsunuz ki bakın…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hayır, cümlesi tamamlanacak bir şey değil, “suçlu” diyor, “mahkûm” diyor, öyle bir şey değil.

BAŞKAN – Hayır, lütfen… Bakın, sonuç itibarıyla burada…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Müsaade edecek misiniz konuşmama? Ben söz aldım, ben sözümü bitireyim, siz de söz alır, konuşursunuz. Benim sözümü kullanmam noktasında niye bu kadar sabırsızsınız, onu anlamıyorum.

BAŞKAN – Evet, buyurun.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Benim söylemeye çalıştığım şey çok basit bir şey. Biz bu insanları mahkûm olarak görüyorsak insan hakları noktasında elbette ki hakları neyse bunu kullanırlar. Ama burada kişileri gündeme getirirken yok “şunun lideri” yok “bunun bilmem nesi” ya, bu, kişiler için değişir, sizin için bir siyasi partinin lideri ise benim için de bir…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Evet, almış. “Halkın iradesi” “millî irade” deyip duruyorsunuz her yerde. Bize gelince millî irade olmuyor mu? Sadece sizinki mi irade oluyor? Bu halk bize oy vermedi mi?

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Şunu söylemeye çalışıyorum: Burada

Meclis tutanaklarına bu yazılar geçiyor.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Geçsin, çok iyi. Tarih sizi de

hatırlayacak, bizi de hatırlayacak.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Evet, hatırlayacak.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Çok güzel hatırlayacak.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Siz bu kişiyi bir şeyin lideri olarak tanımlarken ben de farklı bir lider olarak tanımlama özgürlüğüne sahip değil miyim?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Değilsiniz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sahibim efendim. Nasıl değilim?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Değilsiniz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – İnsan haklarından bahseden sizsizin, ben

de bunu soruyorum, siz…

BAŞKAN – Evet, lütfen… Bakın…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu partinin lideri olduğu sabit bir

şeydir, başka bir şekilde tanımlayamazsınız.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Böyle bir tartışma olmaz ya.

BAŞKAN – Evet, lütfen… Sözümüzü bitirelim, onun akabinde Kırıkkaleye geçeceğiz bakın.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Biz de sabırla not alıyoruz, sıramızı bekliyoruz ya. Böyle bir tartışma usulü yok ya.

BAŞKAN – Hayır, hayır… Lütfen…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – İthamlarla, hakaretlerle geçecekse

eğer…

BAŞKAN – Bakın, baştan beri sorunlar buradan kaynaklanıyor zaten.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Üslubuna dikkat etsin.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Böyle bir tartışma usulü olmaz ya.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Bence, siz önce sabırla dinlemeyi bir öğrenin.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Bir hanımefendi konuşuyor, sabırla dinleyeceksiniz ya.

BAŞKAN – Cevap verirsiniz. Cümlesini bitirsin, cevap verin.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Ama ısrarla devam ediyor.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hayır, burada hakaret var, bir saldırı var.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Kimseye hakaret etmiyorum.

BAŞKAN – Ben size söz vermemezlik yaptım mı?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Söz verirsiniz, vermezsiniz, şu anda müdahale etmeniz gerekiyor.

BAŞKAN – Hayır…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Burada, bizim genel başkanlarımız

hakkında “Ben istediğim gibi tanımlayabilirim.” diyemez.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Hakaret…

BAŞKAN – Hayır, kimsenin hakaret ettiği falan yok.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Var. “İstediğim gibi tanımlarım.” diyemez.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – İnsan hakları ihlali birebir şu anda Komisyon içerisinde yapılıyor.

SAİT YÜCE (Isparta) – Hangi kelime hakaret burada?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Tabii ki hakaret.

BAŞKAN – Hakaret ne? Hangisi?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – “Ben başka bir şeyin lideri olarak tanımlarım.” ne demek? Bir açıklayabilir mi bunu?

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Ya, ben bir kişiden…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu partinin resmî liderleri değil mi bu arkadaşlarımız? Bu Meclisin çatısı altındaki bir partinin lideri değil mi?

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ya, siz istediğinizi istediğiniz biçimde tanımlamıyor musunuz?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bu şekilde tanımlayamazsınız arkadaşlar, lütfen…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Siz herkesi tanımlıyorsunuz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Nasıl tanımlayamayız Hanımefendi?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Tanımlayamazsınız!

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Yasin Börü’nün katilidir kendisi.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ne demek “Yasin Börü’nün katilidir.” ya!

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Bana göre böyledir, katilidir.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Haddinizi bilin ya! Nasıl katilidir? Sen mahkeme misin, yargıç mısın?

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Katilidir efendim, Yasin Börü’nün katilidir.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Yargı mısınız, hukuk musunuz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Yasin Börü’nün bizzat katilidir kendisi ve arkadaşlarının katilidir.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Sen ne demek istiyorsun?

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – İnfazı veren kişilerden birisidir, bu çok sabittir yani.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hiç de öyle bir şey yok.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – İstediğim gibi de tanımlarım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ne demektir ya bu!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Başkan, müdahale edin!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Burası mahkeme mi, yargıç mı bunlar?

BAŞKAN – Ya, bakın, lütfen…

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Sayın Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında kimse tanımlama yapamaz!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sen mahkeme misin, yargıç mısın, nasıl böyle bir ithamda bulunursun?

BAŞKAN – Ayşe Hanım, lütfen…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Siz bu mecrayı terör örgütlerinin mecrası olarak kullanamazsınız. Bir: Söz hakkı bende.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sizin terör örgütüyle nasıl bir arada bu ülkeyi darbeye götürdüğünüzü, nasıl bir uçuruma sürüklediğinizi de biliyoruz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Siz terör örgütlerinin mecrası olarak burayı kullanamazsınız. Bence dışarı çıkıp sakinleşip tekrar gelin.

BAŞKAN – Ayşe Hanım, bakın, siz şu anda şiddet kullanıyorsunuz. Siz şu anda şiddet kullanıyorsunuz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ne şiddeti ya! Söylediğini görüyorsunuz siz Başkan, ne demek “şiddet”?

BAŞKAN - Lütfen…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Arkadaşlar, bu tartışma böyle devam edecekse biz bu toplantıyı terk etmek zorundayız ya.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ne demek “katilidir” ya?

BAŞKAN – Lütfen bir susun. Lütfen…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Benim eş genel başkanıma burada kimse “katil” diyemez.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Aynen öyledir, aynen öyledir.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Haddini bilecek herkes!

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Siz mi bildireceksiniz?

BAŞKAN - Siz şu anda şiddet kullanıyorsunuz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Ne şiddeti ya, ne şiddetinden söz ediyorsunuz Başkan?

BAŞKAN – Tabii ki şiddet kullanıyorsunuz. Lütfen…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Biraz sakin olur musunuz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Siz bu Komisyonun Başkanısınız, nasıl buna izin verirsiniz? Katil sizsiniz ya!

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Katil sizsiniz, evet.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Siz öldürdünüz.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ya, burayı başka bir şeye çevirdiler.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Siz öldürdünüz. Kürtleri de öldürmüştür,

Kürtlerin de katilidir, Yasin Börü’nün de katilidir.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Siz Kürtleri öldürüyorsunuz, Cizre’de yaptınız, Nusaybin’de öldürdünüz, hepsini siz öldürdünüz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Selahattin Demirtaş Yasin Börü’nün katilidir.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Aynen…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Bunun hesabını hepiniz vereceksiniz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Yasin Börü’nün katilinin bellidir kim olduğu.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Başkan, siz de isteseydiniz bu tartışmayı bu noktaya getirmezdiniz. Arkadaşımızı uyarmadınız. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Hesabını kimden soruyorsunuz ya?

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Hesap meselesi değil…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ne soruyorsunuz ya!

BAŞKAN – Tamam…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Başından beri…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Siz herkese her türlü tanımlamayı yapıyorsunuz ya!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Milletvekilinin söylediği… Selahattin

Demirtaş hakkında “katil” diyemez kimse.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Siz herkese her şeyi söylüyorsunuz ya!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Bir dakika… Selahattin Demirtaş

şahsında “katil” diyemez.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Oturun, dinleyin.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Başkan, müdahale etseydin bu olay bu noktaya gelmezdi.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Siz kendi mahkemelerinizi kurun, kararlarınızı verin…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Hadi oradan ya!

BAŞKAN – Şimdi, Ayşe Hanım…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – …biz bu tiyatronun içerisinde olmayacağız.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Sadece provoke etmesini biliyorsunuz ya.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Tarih kimin ne olduğunu yazacak.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Sadece provoke etmesini biliyorsunuz ya.

BAŞKAN – Lütfen… Bakın, lütfen… Sonuç itibarıyla…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Size şunu soruyorum: Abdullah Öcalan için ne diyeceksiniz?

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hiçbir şey demiyorum ben size. Size cevap vermek zorunda değilim.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Abdullah Öcalan için ne diyeceksiniz? Size kalırsa o da katil değildi.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sen Fetullah Gülen’e ne diyorsun? Senin gidip önünde iliklediğin Fetullah Gülen’le ilgili cevap ver sen.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Ben hiç onların önüne gitmedim.

BAŞKAN – Lütfen…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Haddinizi aştığınızın farkındasınız.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Fetullah Gülen de sizin adamınız, birlikte hareket ediyorsunuz.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – O da sizin, tabii.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Tabii, tabii…

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Fetullah Gülen’le aranızda ne fark var?

BAŞKAN – Müsaade edin.

SAİT YÜCE (Isparta) – Kapıyı çarpmadan çıkın, ayıp oluyor.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – İstediğim gibi çarparım.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Çarpamazsınız, İnsan Haklarındayız.

SAİT YÜCE (Isparta) – Kapıyı çarpamazsın.

BAŞKAN – Bakın, ilk önce…

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Sana mı hesap vereceğim? Sen “katil” diyebiliyorsun da benden hesap mı istiyorsun?

BAŞKAN – Ya, bu ne ya! Bu mu usul yani?

SAİT YÜCE (Isparta) – Bana hakarettir. Kapıyı çarpamazsın.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – İstediğimi yaparım.

SAİT YÜCE (Isparta) – İstediğini söylersin, buyurur gidersin.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Sen katil diyebiliyorsun ama.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Deriz tabii ki yani.

AYDIN ÜNAL (Ankara) – Katile “katil” denir.

BAŞKAN – Bakın Hanımefendi…

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Başkan, isteseydiniz müdahale edebilirdiniz.

BAŞKAN – Hayır, lütfen…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ya, niye müdahale etsin Başkan ya?

BAŞKAN – Siz şu anda bana karşı da şiddet kullanıyorsunuz.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – İsteseydiniz müdahale edebilirdiniz.

BAŞKAN – Hayır, etmeyeceğim.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sizin konuşma özgürlüğünüz varsa bizim de var yani. Lütfen, saygılı olun biraz.

BAŞKAN – Siz önce, bakın, insanlarla…

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Konu kapanırdı ama bu hâle gelmesini istediniz.

BAŞKAN – Burada milletvekilleri var, senli benli konuşuyorsunuz…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Sizin her şeyi söyleme özgürlüğünüz olacak, hiç kimsenin bir şey deme özgürlüğü olmayacak.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Ya, biz bir şey söylemedik.

BAŞKAN – Sizin bana sunduğunuz raporların çoğunda “katil” ve “katliam” konusu her yerde geçiyor.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Vekil hanım, eş başkanımızla ilgili…

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sözümü dinleme zahmetinde bulunmadınız. Bence çıkmanızda çok fayda var.

BAŞKAN – Ya oturun ya gidin.

LEYLA BİRLİK (Şırnak) – Canım isterse…

BAŞKAN – Hayır, öyle bir yetkiniz yok.

Bakın, burayı sonuç itibarıyla dağıtamazsınız, burası provokasyon ortamı değil. Gidecekseniz gidin, oturacaksanız oturun. Hayret bir şey ya!