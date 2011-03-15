T24 LogoT24 Logo
Politika

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU İĞNEADA'DA İNCELEME YAPACAK  TBMM (A.A)

15 Mart 2011 22:02

-İNSAN HAKLARI KOMİSYONU İĞNEADA'DA İNCELEME YAPACAK  TBMM (A.A) - 15.03.2011 - ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması'' olayıyla ilgili olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, İğneada'da o dönemde görev yapan altı rütbeli askerin bilgisine başvurdu. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması olayından hareketle gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması'' ile ilgili olarak kurulan alt komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Komisyon Başkanı Zafer Üskül başkanlığında yapılan toplantıda, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması sırasında ve sonrasında Kırklareli İğneada Jandarma Karakolunda görev yapan, başta karakol komutanı olmak üzere toplam rütbeli altı görevlinin dinlenildiği ifade edilen açıklamada, ''Önümüzdeki günlerde İğneada ve çevresinde yerinde inceleme yapılacak, olayla ilgili bilgi sahibi olanlarla görüşülecektir. Gerekirse bilgi sahibi olduğu düşünülen kişiler bilgilerine başvurulmak üzere komisyonumuza davet edilecektir. Alt komisyon bu olayın aydınlatılması için gerekli çalışmalarını hassasiyetle devam ettirecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24