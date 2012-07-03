İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Suriye'deki 'işkence merkezleri'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suriye rejiminin siyasi mahkumlara uyguladığı işkenceleri tüyler ürpertici bir raporla gözler önüne serdi. Raporda mahkumlara yapılan işkenceler ve bu işkencelerin yapıldığı yerler tüm detaylarıyla yer aldı.

Örgütün, “İşkence Şebekesi: Suriye’nin Yeraltı Hapishanelerinde 2011 Mart’ından Beri Yaşanan Keyfi Gözaltılar, İşkence ve Zorla Kayıp Etmeler” başlıklı 81 sayfalık raporu 200’ün üzerinde kişiyle görüşülerek hazırlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; HRW’nin görüştüğü kişiler arasında işkence kurbanı olduğunu öne sürenlerin yanı sıra ordu ve istihbarat birimlerinden ayrılarak muhaliflerin tarafına geçen Suriyeliler de bulunuyor.



27 gözaltı merkezi



Detaylı uydu fotoğrafları, grafikler, çizimler ve bazı görüşmelerden alıntılardan oluşan bir video ile desteklenen raporda Suriye istihbarat birimlerine ait 27 gözaltı merkezinin yerleri, merkezlerin hangi birimlerin idaresinde olduğu, buralarda uygulanan işkence yöntemleri ve bu merkezlerden sorumlu komutanların adları yer alıyor.

Raporda adı geçen merkezlerin, çok sayıda tanığın işaret ettiği ve uygulanan işkencelerle ilgili detaylı bilgi verdiği yerler olduğu belirtildi. İşkenceye maruz kaldığını iddia eden kişilerin anlattıklarında özellikle işkence teknikleri konusunda ortak örüntüler bulunduğu raporda vurgulandı.



'Suçluları uyarıyoruz'



HRW Acil Durumlar Birimi Uzmanı Ole Solvang, raporla ilgili yaptığı açıklamada, “istihbarat birimlerinin ülkenin dört bir yanına dağılmış işkence merkezlerinden oluşan bir sistemi idare ettiğini” belirtti.

Solvang, “Bu merkezlerin bulunduğu yerleri yayınlamak, kullandıkları işkence yöntemlerini tarif etmek ve yetkililerin isimlerini vermek suretiyle sorumlulara bu korkunç suçların hesabını vermek zorunda kalacaklarına dair bir uyarıda bulunmuş oluyoruz” diye konuştu.

HRW ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de Suriye’deki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) tevdi etme ve bu ihlalleri gerçekleştirdikleri yönünde haklarında güvenilir bilgi olan yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar uygulanması çağrısı yaptı.