İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Almanya’da antisemitizm uyarısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Almanya Şubesi Başkanı Wenzel Michalski, Almanya'da antisemitizmin arttığına dikkat çekerek, özellikle okullardaki şiddet eğilimi konusunda uyarıda bulundu. DW'ye bir röportaj veren Michalski, ailesinin de saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Saldırganlık düzeyi çok yüksek ve anlaşılan öğretmenler bu durum karşısında ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar” dedi. Kimseye kipa ile sokaklarda dolaşmayı tavsiye etmediğini vurgulayan Michalski, “Yahudi olduğunu belli edecek şekilde sokaklarda dolaşmak giderek daha tehlikeli bir hâle geldi” şeklinde konuştu.

Michalski’nin oğlu Berlin’de gittiği okulda saldırıya uğramıştı. Böyle bir şeyin yaşanabileceğini hiç düşünmediğini belirten Michalski, bu nedenle İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün siyasetçilerden, öğretmenlere bu konuda daha iyi eğitim ve destek verilmesini talep ettiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra okulda ve aile içinde nefret ve şiddet konularına daha fazla değinilmesi gerektiğine işaret eden Michalski, "Almanya için Alternatif'in (AfD) ve sağ popülizmin güçlenmesi ile birlikte daha önce söylenmeyecek şeylerin dile getirilmesinin toplumda artık bir şekilde kabul edildiği görülüyor” dedi.

Michalski, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün edindiği bilgilere göre, "böyle vakaların sadece Berlin’de değil, Frankfurt, Münih gibi Almanya'nın birçok kentinde” yaşandığını ifade etti.

Müslüman ülkelerden gelen göçmenler ve antisemitizm

İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Şubesi Başkanı Michalski, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin sayısının artması ile antisemist şiddetin yayılması arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "İnsanların Yahudilerin kötü olduğunu daha yuvada öğrendiği, Yahudi düşmanlığının devlet çıkarlarının bir parçası olduğu ülkelerden gelenler, tabii ki antisemitizmi de beraberinde getiriyor. Bu durum karşısında nasıl bir tavır alınacağı ve bu insanlara, ki bunların çoğu genç insanlar, okulda nasıl yaklaşılacağı ve gereken eğitimin nasıl verileceği, toplumumuzun aşmak zorunda olduğu bir zorluk. Bu, elbette öğretmenlerin de harekete geçmesini gerektiyor, ama bu hareket yok.”

Oğlu saldırıya uğradı

Michalski, "Yahudi olarak hakaret edilip vurulan ve tekmelenen” oğlunu bu olaydan sonra okuldan aldıklarını anlattı.

Michalski, oğlunun gittiği okulun, ırkçılığın, ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için hayata geçirilen “Irkçılığın Olmadığı Okul” projesinde yer almasına rağmen, bu durum karşısında gereken önlemlerin alınması konusunda ilgi gösterilmediğini belirtti. Bazı veliler ve öğrencilerden destek gördüklerini kaydeden Michalski, Yahudi düşmanlığı içeren mobbingin sürdüğünü ifade etti. Michalski, okul bahçesinde, "Kürtlere, Afrikalılara veya elbette Yahudilere” karşı bir tutum izlendiği sürece, “Irkçılığın Olmadığı Okulun” içi boş bir kavram olduğunu dile getirdi.

DW,JD/CÖ

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