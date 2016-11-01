İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye'de baskı giderek artıyor!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon, son kapatılan basın kuruluşları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarının tutuklanmasının, Türkiye'de hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı baskı ve yasakların giderek derinleştiğinin kanıtları olduğunu belirtti.

HRW, Türkiye'de son iki günde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, "Türkiye'deki son bağımsız muhalif gazetelerden biri olan Cumhuriyet'in 'saçma' suçlamalarla hedef alınması, Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı baskının ne kadar derinleştiğini gösteriyor" dedi.

Örgütün Türkiye direktörü Emma Sinclair Webb, "Darbe girişiminden bu yana 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı. Zalimce susturulmayan sadece birkaç muhalif ses kaldı" diye konuştu.

Webb "Seçilmiş belediye başkanlarını tutuklamak ve bağımsız medyaya yapılan saldırılar, Türkiye'nin siyasi liderlerinin demokrasinin en temel ilkelerini bile sayıp saymadığını ciddi şekilde sorgulamaya neden oluyor" dedi.

HRW, Cumhuriyet'e yapılan operasyondan önce, haftasonu da, çoğunluğu Kürt 15 yayın kuruluşunun kapatıldığına dikkat çekti.

Kışanak ve Anlı'nın 2014'teki yerel seçimde oyların %55'ini alarak göreve geldiğini hatırlatan HRW, eş balkanların yerine hükümetin güvendiği kişilerin atandığına dikkat çekti.

Yerel yönetimlere kayyum atanabilmesinin, 1 Eylül gecesi yayımlanan KHK ile mümkün kılındığı hatırlatıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün basın açıklaması şöyle devam etti:

"HRW olarak, Türkiye'de terör bağlantılı soruşturma ve davaların rutin olarak keyfî şekilde, somut kanıt olmadan ve yargı sürecine uymadan yapıldığını defalarca kez ispatladık. Demokratik yollarla, seçimle iş başına gelmiş olan yerel yönetimlerin, kanıt olmaksızın bu kanunlara tabi tutulması, binlerce seçmenin oy hakkını elinden almak olduğu gibi aynı zamanda seçilmiş yöneticileri de haksız şekilde cezalandırmak anlamına geliyor."

Emma Sinclair Webb "Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın elle tutulur bir kanıt olmadan tutuklanması, hükümetin Türkiye'nin günaydoğusundaki halkın kendi yerel yöneticilerini seçme hakkını reddettiğinin en dramatik kanıtıdır" dedi.

HRW'nin açıklamasında Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) üyesi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bazı insan hakları sözleşmelerine taraf olduğunu hatırlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin ilan ettiği OHAL ile bu anlaşmaların bazı hükümlerini askıya aldığını, atılan adımlarda ise insan haklarına saygı duyulmasına dair bir iyi niyet yansıtmadığı belirtildi.

HRW "(Türkiye'deki) adımlar, ifade özgürlüğü, yargıya erişim ve güvenlik de dahil olmak üzere, birçok insan hakları güvencesini açık şekile ihlal ediyor" dedi.