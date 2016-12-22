İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK'da çocuk askerler var, örgüt buna son vermeli

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK'ya bağlı HPG (Halk Savunma Gücü) ile silahlı Yezidi gücü YBŞ'nin (Şengal Savunma Birlikleri) bünyelerinde Iraklı Kürt ve Yezidi çocukları barındırdığına dair 29 vaka tespit ettiğini açıkladı.

HRW PKK'ya, bu duruma son verme ve bundan sorumlu komutanlarını cezalandırma çağrısında bulundu.

HPG, PKK'nın askeri kanadı.

PKK çizgisindeki YBŞ ise Yezidilerden oluşan, merkezi Şengal olan ve özellikle IŞİD'in 2014'teki Şengal saldırısı sonrasındaki süreçte güç toplayan bir silahlı örgüt.

HRW, HPG ve YBŞ'nin bu çocukları çatışmalara sokmasa dahi onlara Kandil Dağları gibi, Türkiye tarafından hava operasyonlarının düzenlendiği yerlerde eğitim vererek canlarını riske attığını belirtti.

"HGP'de 9, YBŞ'de 20 vaka"

HRW konuyla ilgili raporunu, Ağustos ayında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Halepçe kentine, Dohuk kentinde yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların kaldıkları kamplara ve Sincar bölgesine ziyaretler ardından hazırladı.

Bu ziyaretlerde örgüt, aralarında çocukların da bulunduğu 58 kişiyle görüştü.

HRW, HPG'nin çocukları bünyesine kattığına dair dokuz vaka tespit ettiklerini, bu çocuklardan dördünün daha önce örgütten ayrıldıklarını aktardı.

Örgüt, YBŞ tarafından örgüte katılan veya kullanılan çocuklarla ilgiliyse 20 vaka belgelediğini bildiriyor.

Raporda, Sincar'daki bazı kişilerin, Şubat ayında bazı HPG savaşçılarının, örgütteki 13 yaşındaki bir kız çocuğunu bir komutanla tartıştıktan sonra dövdüklerini, kaçmaya çalışınca da izin vermediklerini söylediği aktarılıyor.

Görüşülen bir Yezidi erkek çocuğun ise 2014'te 14 yaşındayken YBŞ'ye katıldığı ve Temmuz 2016'ya kadar Sincar ve Suriye'de savaştığını söylediği belirtiliyor.

Türkiye'den geldiğini söyleyen kız

HRW tespit edilen vakalardaki çocukların Iraklı Kürt ve Yezidilerden oluştuğunu belirtmekle birlikte Türkiye'den geldiğini söyleyen bir kız çocuğuyla da görüşmüş.

Raporda bu kız çocuğuyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

"İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sincar'ın bir kasabası olan Khanasur'da Türkiye'den 14 yaşındaki bir kızla buluştu. Bu kız, gruba iki yıl önce Suriye'de katıldığını ve orada askeri eğitim aldığını söyledi. Yakın zamanda Sincar'a gitmiş ve her ne kadar onlar kızın savaşa katılmasına izin vermese de, 'bir savaşçı' olarak YBŞ'ye katılmıştı."

'"15 yaş altında çocukları örgüte katmak savaş suçu"

Örgüt raporda, 15 yaş altındaki çocukları örgüte katmanın savaş suçu olduğunu hatırlattı ve uluslararası hukuka göre bu örgütlerin 18 yaş altındaki kimseyi bünyesine katamayacağını söyledi.

HRW, HPG'nin çocukları alıkoyan veya suistimal edenleri kendi içinde soruşturması gerektiğini belirtirken, YBŞ güçlerinin maaşlarını ödeyen Irak hükümetinin de tüm çocuk askerler vakalarının son bulması için gruba baskı yapması gerektiğini açıkladı.

2014 yılında Diyarbakır'da bazı aileler, PKK içinde yer alan çocuklarının geri gönderilmesi talebiyle eylem düzenlemişti.