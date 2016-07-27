İnsan Hakları İzleme Örgütü: OHAL kararnamesiyle muhalif olan herkes hedef olabilir

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’de OHAL ilan edilmesinin ardından yürürlüğe giren ilk kararnamenin kanlı darbe girişiminin meşru hesap vermesini amaçlamaktan çok öteye geçtiğini söyledi. HRW, “Muhalif olan herkes hedef olabilir” açıklaması yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’de OHAL ilan edilmesinin ardından yürürlüğe giren kararnamelerin “rastgele, ayırıcı ve haksız” olduğunu ifade eden bir açıklama yayınladı. HRW Türkiye Direktörü Sinclair- Webb, “Bu kararname ile Gülen cemaatinin ötesinde kurgu ya da gerçek muhalif olan herkesin hedef olarak gösterilebileceğini” belirtti.

30 günlük gözaltı süresinin şüphelilerin işkence ya da kötü muamele görme ihtimalini arttırdığını vurgulayan HRW, “Hükümet bunu bilmelidir ki, 30 günlük gözaltı süresi OHAL ’de bile meşrulaştırılamaz. Mahkumların avukatıyla görüşme haklarının ellerinden alınması, onların kendilerini düzgün bir şekilde savunma imkanlarını da elinden almaktadır” dedi. “Çıkan kanunlara uyan, bu bağlamda kararlar veren ve görevlerini yapan bireylerin hukuki, idari, finansal ya da adli herhangi bir sorumluluk almayacak olmalarının” endişe uyandıran bir başka uygulama olduğuna değinen HRW, bu durumun polis memurlarına ve diğer yetkililere sınırsız yetki verdiğini ifade etti. Emma Sinclair-Webb, “Bu ilk kararname kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin meşru hesap vermesini amaçlamaktan çok öteye geçti. Yaşananlar, kamu çalışanlarına, savcılara ve hakimlere karşı rastgele, kitlesel ve kalıcı bir temizleme operasyonudur” ifadelerini kullandı.