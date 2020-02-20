İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kavala tepkisi: Rezalet derhal sonlandırılsın

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 840 gün tutuklu kalmasının ardından hakkında beraat ve tahliye kararı verilen, sonra başka bir soruşturmadan dolayı yeniden Osman Kavala hakkında açıklama yaptı. HRW'nin açıklamasında, "Rezalet derhal sonlandırılmalı" denildi.

Örgütün açıklamasında, İstanbul'daki bir mahkemenin, önde gelen sivil toplum lideri Osman Kavala hakkında 19 Şubat 2020 tarihinde verdiği tutuklama kararının, Türkiye hükümetinin muhalif olarak algılanan kişileri hedef almak için yargı sistemini hangi ölçüde kullandığını gösterdiği belirtildi.

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"Kararlar Cumhurbaşkanı'nın keyfine göre veriliyor"

HRW Genel Direktörü Kenneth Roth, "Kavala'nın uyduruk suçlamalardan beraatinin hemen ardından, hiç vakit kaybetmeksizin başka bir uyduruk soruşturmadan tutuklanması, Türkiye'nin ceza yargılamaları sisteminin, siyasi olarak manipüle edildiğini, soruşturmaların ve tutuklama kararlarının Cumhurbaşkanı'nın keyfine göre verildiğini gösteriyor" dedi.