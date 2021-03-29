İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar'da kadınların erkek onayıyla sınırlanan özgürlüklerini inceledi; "Yetişkin gibi davranılmıyor"

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) hazırladığı bir rapor, Katar'da kadınların "derin ayrımcılık" içinde yaşadığını gösterdi. Rapor, Katar'da kadınların evlenmek, seyahat etmek, yüksek öğrenim görmek ya da çocuklarıyla ilgili bir karar vermek için bir erkeğin onayına bağlı olduğunu inceledi. Bir kadın, iş yerinde karar alan bir pozisyonda olsa da "yetişkin gibi hissetmediğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, HRW, Katar'da kadınların yaşadığı sistemi inceleyen bir rapor hazırladı. Rapor, erkeklerin rızasına bağlı pek çok kararın kadınları basit özgürlerden mahrum ettiğini gösterdi.

Araştırmacılar, çalışma, konaklama, medeni durumu da aralarında barındıran 27 yasayı inceledi. Rapor, kadınların basit haklarını gerçekleştirebilmek için babaları, kardeşleri, amcaları ya da eşlerinin olabildiği "erkek velilere" bağlı kaldığını gösterdi.

Araştırma için konuşulan kadınlar, araba sürmelerine, seyahat etmelerine, çalışmalarına ya da seçtikleri kişiyle evlenmelerine erkekler tarafından izin verilmediğini anlattı. Bazı kadınlar, sistemin ruh sağlıklarını kötü istediğini söyledi. Bir kadın "Burada kadınlar sürekli karantinada. Bütün dünyanın şu an yaşadığı durum, Katar'da kadınlar için normal yaşam" dedi.

HRW'den kadın hakları araştırmacısı Rothna Begum "Katar'da hükümet kadınların kuralları bilmesini istemiyor. Erkeklerin güç ve kontrol sahibi olması isteniyor. Eğer yasalar değişirse hükümet kadınları bu konuda bilgilendirmiyor, yeni bir yasak olduğunda bu açıklanmıyor" dedi. Begum, Katar'da şu an ayrılıkçılık karşıtı bir yasa ya da kadınların şikayet için başvurabileceği bir kurum olmadığını söyledi.

İsmini "Lolwa" olarak veren 44 yaşında bir kadın, babasının araba sürmesine 33 yaşındayken onay verdiğini söyledi. Lolwa "İşe gittiğimde, sözleşmeleri imzalayan kişiyim. Bir yanda yetişkinim ama diğer yanda yetişkin gibi değilim" dedi.

HRW'ye yazılı bir yanıt veren Katar hükümeti, kadınların çocukları için veli olabileceğini söyledi. Hükümet, kadınların bir bursu kabul etmek, bakanlık ve kamu kurumlarında çalışmak için erkek onayına ihtiyacı olmadığını da ekledi.