İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor

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İnsan Hakları İzleme Örgütü(HRW), İsrail'in işgal ettiği bölgelerde ve kendi topraklarında Filistinlilere yönelik apartheid ve zulüm gibi insanlığı karşı suçlar işlediğini ifade etti.

HRW, yeni raporunda "İsrailli Yahudilerin, Filistinliler üzerinde güce sahip olmasını hedefleyen" yasaların yürürlükte olduğunu ifade edildi.

Apartheid, devletin politikalarıyla ırksal ayrımcılık yapılması anlamına geliyor ve insanlığa karşı suç olarak kabul ediliyor.

İsrail, HRW'nin suçlamalarını "mantık dışı ve yanlış" olarak nitelendirdi ve kurumu "uzun süredir İsrail karşıtı olmakla" suçladı.

İsrail'de Araplar nüfusun yüzde 20'sini oluştursa da İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da en az 2.5 milyon, Doğu Kudüs'te ise 350 bin Filistinli yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in İsrail işgali altında diye nitelendirdiği Gazze Şeridi'nde ise 1.9 milyon Filistinli yaşıyor.

İsrail bahsi geçen bölgeleri 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda işgal etmişti. İsrail 2005'te Gazze'den çekilse de hala sınırların çoğunu, ayrıca hava sahasını ve karasularını kontrol ediyor.