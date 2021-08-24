İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Gazze'de çok katlı yapıları vurması savaş suçu sayılabilir

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye yaptığı hava saldırılarıyla dört çok katlı binayı yıkmasının savaş suçu sayılabileceğini ifade etti.

HRW tarafından hazırlanan rapora göre binalara yapılan saldırılarda kimse ölmese de onlarca aile evsiz kaldı.

İsrail ordusu, Filistinli militan grupların yüksek yapıları askeri gerekçelerle kullandığını ve sivilleri "kalkan" olarak kullandığını iddia etmişti. HRW, İsrail'in bu iddiaların gerçek olduğunu gösterecek kanıtlar sunamadığını ifade etti.

HRW rapor için saldırılara tanıklık eden 18 Filistinli ile görüştü, video ve fotoğrafları analiz etti. Binada Hamas varlığına dair bir ize rastlanmadığı bildirildi.

HRW, binalarda Hamas varlığı olsa bile saldırının sivillere orantısız bir şekilde zarar verdiğini ifade etti.

11-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında İsrail, Gazze'deki Hanadi, Jawhara, Shorouk ve Jala kulelerini yıktı. HRW raporuna göre İsrail her saldırıdan önce binada yaşayanları yapıyı vuracakları konusunda uyardı.

BM verilerine göre 11 günlük karşılıklı saldırılarda Gazze'de 256, İsrail'de de 13 insan hayatını kaybetti.