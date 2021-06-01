İnsan Hakları İzleme Örgütü: Husiler Yemen'in kuzeyine aşı ulaştırılmasını engelliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'de ülkenin kuzeyini kontrol eden Husilerin uluslararası Koronavirüs aşısı tedarik etme çabalarını engellediğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Husilerin Yemen'de Covid-19'un tehlikeleri ve vakaların varlığına ilişkin bilgileri bastırdığını söyledi.

HRW Orta Doğu Direktörü Michael Page "Husi otoritelerinin Covid-19 vakalarını gizlemek ve aşıların karşısında durmak yönündeki bilinçli kararı, Yemenlilerin hayatını riske atıyor. Covid-19 riski yokmuş gibi davranmak yalnızca toplu acıya neden olur. Ülkedeki zayıf sağlık sistemi göz önünde bulundurulduğunda Husi yetkilileri en azından sivillerin salgının ciddiyetini anlamasını sağlamalı ve uluslararası aşı planının uygulanabilmesini kolaylaştırmalı" dedi.

AFP, Yemen'in 31 Mart'ta Covax programı çerçevesinde 360 bin doz AstraZeneca aşısı aldığını açıklamıştı. Ancak Husilerin, Dünya Sağlık Örgütü ve Yemen hükûmetiyle çalışmayı reddetmesi sonucu ülkenin kuzeyine aşı ulaşması önlendi. HRW, aşılamanın yalnızca hükûmetin kontrolündeki güneyde gerçekleştiğini söyledi.