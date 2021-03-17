İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmemeli

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle mahkûm edilmesinin açık bir hak ihlali olacağını belirtti ve milletvekilliğinin düşürülmemesi için çağrıda bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada "Muhalefetteki bir siyasetçi hakkında sosyal medya paylaşımı konu edilerek verilen haksız mahkûmiyet kararının, onun milletvekilliğini düşürmek ve onu hapsetmek için bir bahane olarak kullanılmasının, ifade özgürlüğü hakkının ciddi bir ihlali olacağı ve seçmenlerin temsilcilerini seçme hakkını ihlal edeceği" belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hapsetme öncesinde milletvekilliğini düşürmek için yapılacak herhangi bir hamle, binlerce insan hakları ihlali mağdurunu destekleyen cesur tutumu nedeniyle ona karşı Erdoğan hükûmeti tarafından yapılan bir misilleme gibi görünecektir" dedi.



Williamson, "Gergerlioğlu'nun mahkûmiyeti, ifade özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olup bunun kendisini meclisten uzaklaştırmak için bir bahane olarak kullanılması demokratik kuralların ve siyasi örgütlenme hakkının hiçe sayıldığını gösterecektir." ifadelerini kullandı.