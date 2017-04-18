İnsan Hakları İzleme Örgütü: Erdoğan, AGİT bulgularını reddetmek yerine kaygılara yanıt vermeli

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW), referandumun ardından alınan OHAL’i uzatma kararının Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından geri çevrilmesi ve seçimlerden aylar önce başlayan ‘politik baskı’ ortamının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘referandum zaferinin’ ardından idam konusunda yaptığı son açıklamalara da değinen örgüt, idamı geri getirmenin Türkiye’nin AB üyeliği konusunda verdiği temel taahhütlerin ihlali anlamına geleceğini belirtti.

‘Cumhurbaşkanı ve hükümet

medyayı kontrol, kamusal alanı domine etti’

Referandumdan ‘evet’ sonucu çıkmasının başkanlık makamına geniş merkezi yetkiler verdiğine dikkat çeken HRW, seçim çalışmalarının OHAL koşulları altında ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan baskı ortamında gerçekleştiği hatırlattı. HRW açıklamasında, “Cumhurbaşkanı ve hükümet medyayı kontrol, kamusal alanı domine etti; muhalif gazeteciler ve HDP liderleri hapsedildi” ifadelerine yer verildi.

“Çok az bir farkla zafer ilan edilen pazar günkü referandumun ardından hükümet ve cumhurbaşkanı sadece kendi politik destekçilerinin değil, Türkiye’deki herkesin çıkarlarını korumalı” diyen HRW’nin Avrupa ve Merkez Asya Direktörü Hugh Williamson, Türkiye yönetiminin OHAL’i ve medya ile Kürt politikacılara yönelik saldırgan tutumu sonlandırması gerektiğini söyledi.

‘Erdoğan, AGİT bulgularını

reddetmek yerine kaygılara yanıt vermeli’

AGİT temsilcilerinin seçimlerin ‘eşit şartlarda gerçekleştirilmediği ve uluslararası standartların altında kaldığı’ yönündeki açıklamalarını da hatırlatan HRW, YSK’nın mühürsüz zarfların kabul edilmesi kararının ardından CHP’nin sonuçlara itiraz edeceğini de aktardı. AGİT’in referandum ortamına dair ‘ciddi kaygıları’ dile getirdiğini ifade eden Williamson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete şu çağrılarda bulundu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, AGİT bulgularını reddetmek yerine bu kaygılara cevap vermeli, -özellikle de insan hakları ihlallerine yönelik kısımlara ve gelecekte gerçekleşecek bir seçimin demokratik standartlara uygun olacağını garantilemeli.”

‘İdamın geri getirilmesi, Türkiye’nin insan hakları normlarından uzaklaşması yönünde başka bir korkunç adım olacak’

Seçim sonuçlarının resmi olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı’nın idam konusundaki açıklamalarına da dikkat çeken Williamson, “İdam cezasının geri getirilmesi için atılacak herhangi bir adım, Türkiye’nin insan hakları normlarından uzaklaşması yönünde başka bir korkunç adım olacak” diye konuştu.