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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin, Uygurlara karşı insanlık suçu işledi

HRW, Uygur Türklerine karşı zulmün son yıllarda eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını bildirdi

19 Nisan 2021 22:20

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi. 53 sayfalık yeni rapora göre, Çin liderliği, "yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel zulümden" sorumlu tutuldu.

İnsan Hakları İzleme ÖrgütüHRWÇininsanlığa karşı suçSophie RicharsonSincarUygurlarUygur
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