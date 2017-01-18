İnsan Hakları İzleme Örgütü: Anayasa paketi demokrasi için büyük bir tehdit

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Meclis’te ikinci tur görüşmeleri başlayan ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini içeren anayasa değişiklik paketinin insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve ülke demokrasisinin geleceğine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson tarafından örgütün sitesinden yapılan açıklamada teklifin cumhurbaşkanının yetkilerini arttırdığı, yürütme üzerindeki denge ve denetleme sistemini temelden sarsacak anayasa değişiklikleri içerdiği belirtilerek, “Önerilen anayasa değişiklikleriyle yetkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da toplanıyor ve yürütmenin üzerindeki, zaten zayıf olan denge ve denetleme sistemleri daha da güçsüzleştiriliyor. Meclis hukukun üstünlüğü ilkesinin içini boşaltacak ve ülke demokrasisinin altını oyacak bu anayasa değişikliklerini reddetmelidir” ifadeleri kullanıldı.

“Açık ve özgür bir tartışma yürütülemiyor”

Temmuz 2016’dan bu yana 160’dan fazla medya organının ve yayınevinin kapatılması ve 140’ın üzerinde gazeteci ve medya çalışanın tutuklanarak hapse atılmasıyla, Türkiye’deki bağımsız basınının neredeyse tamamen susturulduğu ve HDP’nin iki eşbaşkanı ile partinin dokuz milletvekilinin de hapse atılmasının kamuoyunda anayasa değişikliklerine ilişkin açık ve özgür bir tartışmanın yürütülmesi ihtimalini son derece kısıtladığının kaydedildiği açıklamada, teklifin en sorunlu unsurları olarak tanımlanan bölümler madde madde sıralandı.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanının yetkilerinin artması, meclisin zayıflaması, cumhurbaşkanı ile mecliste bulunan siyasi partiler arasındaki biçimsel ayrılığın sona ermesi, yürütmenin yargıdaki atamalar üzerindeki denetiminin artması gibi başlıklar altındaki maddeler sorunlu olarak gösterildi.