İnsan Hakları İzleme Örgütü: Afrin'den göçenlerin güvenli bölgeye geçişi engelleniyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afrinli sivillerin gıda, su ve tıbbi yardıma erişimin olduğu bölgelere geçişinin Suriye hükümetince engellendiğini, Afrin’de kalanların durumunun ise yağma ve tahribat nedeniyle kötüleştiğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından dün (8 Nisan 2018) yapılan açıklamada, Afrin’den kaçan sivillerin gıda, temiz su ve tıbbi yardıma erişiminin engellendiği, Afrin’de kalan sivillerin durumunun ise şehirdeki talan ve tahribat nedeniyle daha da kötüleştiği belirtildi. Bianet'te yer alan habere göre açıklamada, Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı askeri harekâttan kaçan sivillerin Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere girişinin hükümet güçleri tarafından engellendiği bildirilirken. “Siviller, yiyeceğin, temiz suyun ve tıbbi malzemelerin yetersiz olduğu bölgelerde sıkışmış durumdalar” denildi.

“Türkiye güçleri ve silahlı gruplar yağmacılığı durdurmalı”

Açıklamada, Afrin’de kalan sivillerin durumuna ilişkin de su saptamaya yer verildi:

“İnsan Hakları İzleme Örgütü aynı zamanda, Türkiye güçleri ile birlikte hareket eden silahlı grupların Afrin kentinde ve civarındaki köylerde yağmacılık yaparak ve sivillerin mülklerini tahrip ederek, bu bölgelerdeki sivillerin durumlarını daha da kötüleştirdiğini belgeledi. Afrin’in kontrolünü elinde bulunduran Türkiye güçleri ve hükümet-dışı silahlı gruplar yağmacılığı durdurmalı ve verilen hasarın sorumlularından hesap sormalıdır.”

Afrin’den 137 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler’den gelen bilgilere göre 29 Mart 2018 itibarıyla Afrin’den göç edenlerin sayısı 137 bin olarak tahmin ediliyor. Bu insanlar Tel Rıfat, Nabul, Zehra ve Fafin ile bu merkezlerin çevresindeki köylerde bulunuyor. Tel Rıfat ve çevresindeki 10 köyde 90 bin, Nabul’da 20 bin, Zehra’da 10 bin, Fafin ve Kafr Naseh’de 15 bin göçmen olduğu sanılıyor.