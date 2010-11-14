İnsan hakları ihlalleri geçen seneyi geçti

T24 - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın 2010 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre 2010 yılının ilk 9 ayında yapılan başvuru sayısı bir önceki yılı katladı. 2009 yılında Başkanlığa toplam 1941 başvuru yapılırken, 2010’un sadece 9 aylık kısmında yüzde 110 artış ile 4 bin 81 başvuru kaydedildi.

İnsan Hakları Başkanlığı’nın üç aylık periyotlar halinde yayımladığı insan hakları ihlal başvurularına ilişkin raporunda, 2004 yılından itibaren yapılan başvuruların sayılarına da yer verildi. Başkanlığa 2008 yılına kadar yapılan başvurular üç haneli rakamlarda sabitken o tarihten itibaren başvuru sayılarında artış kaydedildi. Buna göre 2004 yılında 354, 2005 yılında 552, 2006 yılında 666, 2007 yılında 447, 2008 yılında ise 1574 başvuru yapıldı. Geçen yıl sadece İnsan Hakları Başkanlığı’na yapılan başvuru sayısı 1941 olarak tespit edilirken, bu yılın sadece ilk 9 ayında bu rakam yüzde 110 artış ile 4 bin 81’e ulaştı. 2004 yılından bu yana Başkanlığın yanı sıra il ve ilçe kurullarına yapılan başvuruların toplam sayısı olan 20 bin 490 başvuru arasında, sadece 2010’un ilk 9 ayı yüzde 30’luk bir oranla 5 bin 894 olarak tespit edildi.

Geçen yıllarda il ve ilçe kurullarına yapılan başvuruların oranı, İnsan Hakları Başkanlığı’na yapılanlardan fazla olarak tespit edilirken, 2010 yılında başvuruların ağırlıklı olarak başkanlığa yapıldığı görüldü.



Başörtüsünde artış

Yapılan insan hakları ihlal başvurularının içeriğine bakıldığında sağlık ve hasta haklarının ihlalleri konusu yine ilk sırayı çekti. 2010 yılının üçüncü çeyreğinde sağlık hakkının ihlali sebebiyle 755 başvuru yapıldı. Bu konuyu 410 ile adil yargılanma hakkının ihlali konusu takip ederken, üçüncü sırada ise Çalışma ve Sözleşme Hakkı ihlalleri yer aldı. En fazla şikâyet alan devlet kurumları 665 ile bakanlıklar olurken, sağlık kurumları 428, adliyeler ise 399 şikâyet aldı.

İnsan Hakları Başkanlığı Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük, sayıdaki bu artışın nedeninin insan hakları ihlalindeki artıştan ziyade vatandaşın farkındalığının artmasına bağladı. Küçük, özellikle kamuya ilişkin şikâyetlerin sonuç bulması sebebiyle hak ihlallerinin de azaldığını iddia etti.

Başkan Küçük, son günlerde başörtüsü konusunda yapılan başvuruların da arttığını söyledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde perukla girdiği okuluna şapka takarak girmek istediği için dersten atılan Zeynep Nur İncekara’nın İnsan Hakları Başkanlığı’na yaptığı başvuru üzerine YÖK’ün İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazı ile türbanın önünü fiilen açtığını hatırlatan Küçük, bu başvurunun örnek olduğunu ve bu konuda Eğitim ve Öğrenim Hakkı başlığı altında başvuruların sayısının arttığını kaydetti.İnsan Hakları Başkanlığı’nın 2010 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre yılın ilk 9 ayında yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 110 arttı. 2009 yılında başkanlığa toplam 1941 başvuru yapılırken bu yılın sadece 9 aylık kısmında 4 bin 81 başvuru kaydedildi. En fazla şikâyet edilen devlet kurumları bakanlıklar, sağlık kurumları ve adliyeler oldu.



Hasta hakları ihlalleri başta

2010 yılının üçüncü çeyreğinde sağlık hakkının ihlali sebebiyle 755 başvuru yapıldı. Bu konuyu 410 ile adil yargılanma hakkının ihlali konusu takip ederken, üçüncü sırada ise çalışma ve sözleşme hakkı ihlalleri yer aldı. İnsan Hakları Başkanlığı Başkanı Yılmaz Küçük sayılardaki yükselişin nedenini yurttaşların farkındalığının artmasına bağladı.