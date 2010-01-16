İnsan hakları için süper kurul

Demokratik Açılım’ın en önemli adımı olan İnsan Hakları Kurumu tasarısı önümüzdeki hafta sevk edilecek.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, kurumun bünyesinde 11 üyeli kurul yer alacak. Kurum, insan hakları alanındaki sorunlar, gelişmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki performanslarını değerlendiren yıllık rapor hazırlayarak karne verecek.





İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ana hatlarını açıkladığı ‘Demokratik Açılım’ın önemli ayaklarından biri olan İnsan Hakları Kurumu Tasarısı, önümüzdeki hafta TBMM’ye sevk edilecek. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in hazırladığı tasarıya göre başta kamu kurumlarının yaptığı insan hakları ihlallerini inceleyecek olan kuruma, kimse emir ve talimat veremeyecek. Kurumun hazırladığı raporlar, mahkemece bilirkişi raporu kabul edilecek, suç duyurusunda bulunabilecek. Kurum, kamu kurumları için insan hakları karnesi hazırlayacak.





Yurtdışında büro



Tasarıyla, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı lağvedilecek. Buradaki kadrolar, İnsan Hakları Kurumu’na devredilecek. İnsan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla mali özerkliğe sahip Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulacak. Merkezi Ankara’da olacak. Yurtiçi ve yurtdışında büro açabilecek.





11 üyeli kurul



Kurum bünyesinde 11 üyeden oluşan Türkiye İnsan Hakları Kurulu oluşturulacak. Kurul tarafından yönetilecek olan kurum, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda çalışma yapacak. Kurum, şikâyet ve başvuruları inceleyecek.





Performans raporu



Kurula, görev alanına giren konularla ilgili hiçbir organ, makam, merci veya kişi emir veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. İnsan Hakları Kurulu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulamalarını izleyecek. Kurum, insan hakları alanındaki sorunlar, gelişmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki performanslarını değerlendiren yıllık rapor hazırlayacak. Özel durumlarda acil insan hakları raporları sunulacak.





İhlallere 2 birim



Türkiye İnsan Hakları Kurumu bünyesinde kurulacak 5 birimden 2’si, insan hakları ihlalleri, işkence ve kötü muamele konusunda çalışacak. ‘İhlal İddialarını İnceleme Birimi’, her türlü ayrımcılık ve insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine veya resen inceleyecek. ‘İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele Birimi’, işkencenin ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da cezaların önlenmesi için çalışacak. Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerler ziyaret edilecek.





Hâkim ve savcı var



Kurul üyeleri belirlenirken, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, dini ve felsefi düşünce akımları ve üniversitelerden temsile özen gösterilecek. Hâkim ve savcılar da görev alabilecek. Kurul ayda en az bir kez toplanacak. Başkan ve üyelerin kendileri, eşleri ve üçüncü dereceye kadar yakınları ile ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamayacak.





Önemli, çok ileri kapsamlı bir çalışma



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratik açılım çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Terörü sonlandıracak önemli, çok ileri, kapsamlı ve sonuç alabilecek şekilde çalışma yürütüyoruz” dedi. Atalay, “Demokratik Açılım” çalışmalarında atılacak adımlarla ilgili basın toplantısı yaptı. Türkiye’nin artık bu terörü taşımayacağını vurgulayan Atalay, özetle şunları söyledi:



Yol kontrollerinin azaltılması, yaylalara çıkış yasağının daha kontrollü olmasına ilişkin genelge illere gönderildi. 18 yaşın altındaki tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasına yönelik tasarı TBMM’ye gönderilmiştir. Biz bu iç sorunlarımızı da cesaretle çözmeye çalışıyoruz. Meclis’te önceliklerimiz arasında olacaktır.





İnsan Hakları



Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun kurulmasına yönelik kanun tasarısı haftaya Meclis’e gidebilir. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu’nun kararları tüm devlet organlarını bağlayacak düzeyde olacaktır. Ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünen bütün vatandaşlarımız başvurabilecektir.





Kolluk Gözetim Komisyonu



Kolluk Gözetim Komisyonu, ihlal iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaları izleyecek, diğer yandan bizzat kolluk hakkında idari soruşturmanın başlatılmasını isteyebilecektir. Bunu sadece vatandaşın hakkını korumak için de ifade etmiyorum, güvenlik güçlerimiz için de bir güvence olacaktır. Bağımsız kolluk gözetim komisyonu hakkındaki kanun taslağının çalışması tamamlandı.





Farklı dil kullanımı



Farklı dil ve lehçelerde siyasi parti propagandası ancak siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikle mümkün. Bu konuda bir çalışmanın parti merkezinde yürütülmesi için geçen hafta yetkili kurullarla bir toplantı yaptık.





‘Polis devleti’ iddiası komik



Polis devleti iddiası komik. Karanlık odalar, karanlık kapıların ardında bir şey kalmasın. Her şey şeffaf ve açık. Biz baştan itibaren Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz.





Mahmur’dan gelenler



Mahmur Kampı’ndan yeni dönüşler için gerekli girişimler hem içerde hem de üçlü mekanizma çerçevesinde devam ediyor. Yeni bir gelişme olduğunda bunlar paylaşılacak. Dönenlere rehabilitasyon merkezi kurulmasına yönelik TOKİ ile görüşmeler bitti.