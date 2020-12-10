İnsan Hakları Günü'nde AtlasGlobal çalışanlarına gözaltı

Maaşlarını ve tazminatlarını alamayan, ETS Tur önünde çadır kurarak eylem yapan AtlasGlobal çalışanları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de olduğu belirtildi.

Maaşlarını ve kıdem tazminatlarını almak için mücadele eden AtlasGlobal çalışanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu İstanbul'daki ETS Tur Genel Merkezi önünde direniş çadırı kurmuştu.

Bugün akşam saatlerinde polis eylem yapanlara kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

"Desteğe gidenler de gözaltına alındı

Atlas Zedeler Adalet Platformu (A.Z.A.P) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gözaltına alındık! Hava-Sen Başkanı Seçkin Koçak, AtlasGlobal direnişçisi Ruken Çapan, Tamer Ercan ve Çiğdem Ayata, Umut Sendikası'ndan Ercan Yenigül, Neslihan Acar ve Enerji iş Başkanı Mahmut Altunsoy'un yanı sıra dünyaca ünlü saz sanatçısı Loudingirra Özdemir ile Medyascopetv'den Ufuk Çeri dahil 8 arkadaşımız gözaltına alındı."