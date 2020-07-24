İnsan Hakları Derneği'nden 'Marmara Bölgesi Hapishaneleri' raporu: Karantina adı altında hücre cezaları normalleştirildi; hastane sevkleri iptal edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi 'Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri' raporunu açıkladı. Raporda, Koronavirüs salgınından itibaren hak ihlallerinin had safhaya çıktığı belirtilerek, "Karantina adı altında hücre cezaları normalleştirildi; hastane sevkleri iptal edildi" denildi.

Rapor, Marmara Bölgesi'nde bulunan 25 hapishaneden İHD İstanbul Şubesi’ne nisan, mayıs, haziran aylarında yapılan hak ihlali başvurularının derlenmesiyle düzenlendi.

Tutuklu ve hükümlülerin derneğe mektup, faks , aileleri ve avukatları aracılığıyla ulaştırdığı 187 başvuruya göre son üç ayda 25 hapishanede toplam 2 bin 314 ihlal gerçekleşti.

İHD'ye yapılan 187 başvurunun 4’ü kadın, 2’si LGBTİ+ birey, 181’i erkek tutuklularca yapıldı. Başvurucuların 12'si adli nedenlerle cezaevinde olanlar. Rapora göre nisan ayında 533, mayıs ayında 645, haziran ayında ise 1136 ihlal yaşandı.

"Karantina adı altında hücre cezaları normalleştirildi"

Raporun değerlendirme kısmında da şu ifadelere yer verildi:

“Üç ay boyunca mahpuslara yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp ve işkence devam etti. COVİD-19 salgınıyla mahpuslara yönelik keyfi uygulamalar ve ihlaller had safhaya çıkarıldı. Karantina adı altında hücre cezaları normalleştirildi, bütün sosyal haklar kaldırıldı, tecrit ve izolasyon derinleştirildi.

"Hastane sevkleri iptal edildi"

"Aile ve avukat görüşleri yasaklandı, hastane sevkleri iptal edilerek mahpusların tedavi olanakları ellerinden alındı. Birçok hapishanede saldırılar, hak gaspları, baskılar, haksız ve yasalara aykırı uygulamalar rutin hale getirildi. Disiplin cezaları, süreli-süresiz yayınlar ve kitap yasakları ile mektup yasakları, resmi kurumlara yazılan yazılar ve suç duyurusu dilekçelerinin gönderilmemesi, sohbet ve spor haklarının kullandırılmaması yanında hapishane kantinleri kapatıldı, açık olan kantinlerde ise çeşit azlığı ve fahiş fiyatlar uygulandı."

"Kandıra F Tipi Cezaevi'nde mahpuslara 10 gün normal yemek verilmedi"

"Kandıra F Tipi Cezaevinde mahpuslara 10 gün normal yemek verilmedi, paket hazır çorba verilerek beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları istendi. Bu duruma, infaz yasası değişikliği ile yemeklerin yapıldığı açık cezaevlerindeki mahpusların tahliye olması gerekçe gösterildi.

"Kısıtlamalar ve yasaklar için keyfi gerekçeler öne sürüldü. Örneğin bir mahpusun kulplu çay bardağı talebi, sırf kulplu olduğu için karşılanmadı. Ya da mahpuslara içinde alkol var denilerek kolonya verilmedi."

"Yazlık giysilerini isteyen mahpusa ‘Veremeyiz giysiler depoda’ dendi"

"Yazlık giysilerini isteyen mahpusa ‘Veremeyiz giysiler depoda’ dendi. Ailelerin gönderdiği paralar mahpuslara geç teslim edilerek ihtiyaçlarını karşılamaları engellenmiş, mahpuslara maske, dezenfektan, temizlik ve hijyen malzemeleri verilmemiş, kendi paralarıyla almaları da engellenmiştir. “Yine bazı hapishanelerde sıcak su ihtiyaçları karşılanmadı, fiziki mesafe kuralına imkan vermeyecek şekilde mahpuslar kalabalık koğuşlara konuldu, zaman zaman 10 kişinin kalması gereken koğuşta 30- kişi kalmak zorunda bırakıldılar."

İHD'ye hapishanelerden gelen şikayetler ve sayıları da şöyle: