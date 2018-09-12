İnsan Hakları Derneği: Darbelere ve 12 Eylül'ün devamı olan OHAL'e hayır diyoruz

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 12 Eylül askeri darbesine karşı TRT İstanbul Radyosu önünde açıklama yaptı. Darbe kalıntısı olarak nitelendirdiği ve kalıcı hale getirilen OHAL uygulamalarını eleştirdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından darbe bildirisinin okunduğu TRT'nin İstanbul Radyosu önünde açıklama yapıldı. Dernek üyeleri üzerinde "12 Eylül devam ediyor: Darbelere Hayır! Acil demokrasi! Acil insan hakları!" yazan pankart açtı.

İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri tarafından 12 Eylül darbesine karşı yapılan açıklamada "Olağanüstü Hal (OHAL) ve ifade özgürlüğü kısıtlamalarının bir darbe rejimi yönetimi uygulaması olduğu" ifade edildi.

Yurteri "12 Eylül darbesinin üzerinden tam 38 yıl geçti. 82 tarihli darbe anayasası halen yürürlükte ve darbe anayasası ile hayatımıza sokulan darbe kurumları halen iş başında." dedi.

Açıklamayı gerçekleştiren Gülseren Yoleri, darbe kalıntısı olarak nitelendirdiği ve yedi kez uzatılan, iki yıl süren OHAL'in ağır bilançosunu hatırlattı.

Cumartesi Anneleri / İnsanları'nın 700. ve sonraki hafta oturmalarında yaşanan yasaklamaları da gündeme taşıyan Yoleri "Tablo net; OHAL'in adı gitti, kendisi süreklileşti ve 12 Eylül devam ediyor." dedi.

Yoleri, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"12 Eylül darbesine karşı olmakla övünen, kısmi anayasa değişikliklerine imza atan ve 12 Eylül'ü tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen AKP iktidarı; 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan ettiği OHAL ile 12 Eylül'ü daha da pekiştirmekle kalmadı, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yürürlüğe giren maddeleri ve 31 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren torba kanun ile OHAL'i ve darbe koşullarını süreklileştirdi.

"2002 yılında demokrasi ve insan hakları diyerek hükümet olan AKP 12 Eylül'e ve darbelere karşı olmakla övünmekten hiç vazgeçmedi ama 82 darbe Anayasası, YÖK, MGK gibi 12 Eylül kurumlarını kaldırmak için anlamlı adımlar atmaya yanaşmadı.

"Devlet suçlarıyla yüzleşmedi"

"Göstermelik bir dava ve zamanaşımı ile üstü örtülerek tüm bu suçlardan aklandı darbeciler ve devlet suçlarıyla yüzleşmedi, cezasını çekmedi. Bu yüzden de hükümet ; 2015 Nisan seçimleri sonrasında sokağa çıkma yasakları ile attığı adımı,15 Temmuz sonrasında 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan ettiği OHAL ile taçlandırdı ve ülkeyi 12 Eylül'ün ta başına döndürmekte bir beis görmedi.

"20 Temmuz 2016 tarihinden başlayarak 7 kez süresi uzatılan ve 2 yıl yürürlükte kalan OHAL, arkasında ağır bir bilanço bıraktı. Bu süreçte, ikisi cumhurbaşkanlığı seçimlerden sonra olmak üzere 34 Kanun Hükmünde Kararname(KHK) çıkarıldı.

"OHAL KHK'ları ile sadece OHAL amacı ve süresi ile sınırlı işler yapılabilecekken bu yasal sınır aşıldı ve pek çok kanunda kalıcı düzenlemeler gerçekleştirildi. OHAL uygulamaları ile telafisi imkânsız mağduriyetler yaratıldı.

"KHK'lar ile haklar gasp edildi"

"Bu KHK'lar ile yaşam hakkından çalışma hakkına kadar pek çok alanda temel haklar ve özgürlükler budandı, kazanılmış haklar gasp edildi. İşkence, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, çalışma hakkı ihlalleri, örgütlenme hakkına ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleler giderek arttı.

"Ağır bilançosuna rağmen OHAL sürekli hale getirecek yasal düzenleme 31 Temmuz'da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe sokuldu.

"Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan, kullanılamaz hale getiren, yaşam hakkı, işkence yasağı gibi temel haklara tehdit oluşturan bu yasa OHAL'i olağanlaştırdı ve iktidara bu kez yasa yoluyla kontrolsüz bir güç sağladı. İktidar bu gün, idam cezasını geri getirmeyi vaat ediyor.

Cumartesi Anneleri'nin eylemi yasaklandı

"699 haftadır her cumartesi Galatasaray Meydanı'nda oturan Cumartesi Annelerinin eylemi yasaklandı. Derneğimizin ve iş cinayetine kurban giden işçi ailelerinin barışçıl eylemleri dahi halen yasak.

"Toplanma ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve AİHM içtihatlarına aykırı yasaklarla tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmakta.

"12 Eylül devam ediyor"

"Tablo net; OHAL'in adı gitti kendisi süreklileşti ve 12 Eylül devam ediyor.

"Darbeleri önlemek için yapılması gereken bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesile ile işlenen her tür suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme yanında barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak.

"AKP iktidarını; 12 Eylül'e ve darbelere karşı olduğunu kanıtlamaya çağırıyoruz.

"Her tür darbeye karşı olan biz insan hakları savunucuları; 12 Eylül'e de, devamı olan OHAL'e de OHAL'i ve 12 Eylül'ü süreklileştiren bu günkü yasal düzenlemelere ve iktidar politikalarına da hayır diyoruz."