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Yaşam

İnsan Hakları Bildirisi'nin 60. yılı kutlanıyor

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilişinin 60. yıldönümü.

10 Aralık 2008 02:00

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilişinin 60. yıldönümü. Bu tarih, Türkiye’nin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler’e üye olan ülkelerde İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

İnsan Hakları Günü’nde, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde vurgulanan özgürce düşünme
hakkı, çalışma hakkı, adil yargılanma hakkı gibi hakların tüm bireyler için güvence altına alınması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ülkemizde de, bugün dolayısıyla, sivil toplum örgütleri çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bizler de, evrensel insan hakları normlarının tüm insanlar için güvence altına alınması  dilleğiyle, tüm okuyucularımızın İnsan Hakları Gününü kutluyoruz. 

İnsan Hakları Evrensel Blldirisi


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