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İnsan Hakları Anıtı önünde 64 gün; Gülmen ve Özakça'nın açlık grevi devam ediyor

Sezen Aksu: Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz?

11 Mayıs 2017 10:24

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yaklaşık altı ay önce oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin ardından akademisyen Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başlattığı açlık grevi 65'inci güne girdi. Kilo kaybeden Gülmen ve Özakça'nın aileleri endişeli.

Bir süre sonra görevinden uzaklaştırılan sınıf öğretmeni Semih Özakça da eyleme katıldı.

Gülmen ve Özakça’nın görevlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevi, 64.’üncü gününe girdi.

Oldukça kilo kaybeden Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

Öte yandan, bir grup CHP ve HDP milletvekili, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı Yüksel Caddesi’nde ziyaret etmişti.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın aileleri, dün de TBMM'deki CHP Grup Toplantısı’na katılmıştı.

Sezen Aksu'dan çağrı

Bu arada, sanatçı Sezen Aksu, Gülmen ve Özakça için çağrıda bulundu.

“Hayatlarından vazgeçiyorlar” başlığıyla yazılı açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı.

“Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz?

Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz.”


KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen, Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Semih Özakça ise Mardin'de sınıf öğretmenliği yapıyordu.

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OHALKHKNuriye GülmenYüksel Caddesiİnsan Hakları Anıtı

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