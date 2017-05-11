Kılıçdaroğlu anlattı; Başbakan'ın açlık grevindeki eğitimcilerden haberi yokmuş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında, Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde, KHK ile ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiği bilgisini kurmaylarıyla paylaştı. Görüşmede Yıldırım’ın 64 gündür başkentin göbeğinde açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça’dan "haberdar olmadığı", Kılıçdaroğlu’na verdiği “Cezaevinde mi yatıyorlar?” yanıtıyla ortaya çıktı. Başbakan'a "Bu genç iki insan açlık grevinde. İyi bir araştırma yapılmalı, mesleklerine dönmeliler" diyen Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın da kendisine "İlgileneceğiz" diye cevap verdiğini aktardı. Hükümet Sözcüsü'nün Numan Kurtulmuş’un da kendisine açlık grevindeki eğitimcilerle ilgili olarak "Haberdar değilim" dediği belirtti.

"İlgileneceğiz" yanıtı

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Danıştay’ın 149. kuruluş yıl dönümüne katılan Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ve Başbakan Binali Yıldırım’la yaşadığı diyaloğu kurmaylarıyla paylaştı. Kurtulmuş’a KHK ile görevlerinden ihraç edilen Özakça ve Gülmen hakkında bilgi verdiğini, Kurtulmuş’un ise kendisine ‘’Haberdar değilim’’ demesi üzerine Başbakan Yıldırım’ı gördüğünü ve onun yanına giderek ‘’Bu genç iki insan açlık grevinde. Canlarına bir zarar gelmesinin kimseye faydası yok. İyi bir araştırma yapılmalı, mesleklerine dönmeliler. Sizden ricam bu gençler tekrar araştırılsın’’ dediğini söyledi. Başbakan Yıldırım’ın da ‘’Cezaevinde mi yatıyoryar’’ diye sorması üzerine ‘’Hayır, 63 gündür açlık grevindeler’’ dediğini ve Yıldırım’dan ‘’İlgileneceğiz’’ yanıtı aldığını anlattı.

"Tuzaklara dikkat!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’de “CHP’de bir karışıklık, kavga olmasını Saray istiyor. Arkadaşlarımızın bu oyuna gelmemesi lazım. Hepimiz bu tuzağa karşı dikkatli olmalıyız. Hayır’ı artırmalıyız, büyütmeliyiz. Bölenlere rağmen ‘hayır, dağılmıyoruz’ demeliyiz. Herkes her zamankinden daha dikkatli olmalı” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin istifasının ardından boşalan Parti Sözcülüğü koltuğuna Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Olağan kongre sürecine girdik. Bu süreçte adaletli olacağız. Bu sürecin eşit ve sağlıklı koşullarda geçmesi için elinizden geleni yapın” talimatı verdi. Bu süreçte demokrasinin nasıl uygulandığını herkese göstereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Medeni bir yarış nasıl olur, Türkiye’ye vaad ettiğimiz demokrasiyi, herkes bu süreçte görecek’’ dedi.

Kılıçdaroğlu kurmaylarına, bu haftadan itibaren “hayır” bileşenlerine teşekkür değil “tebrik” ziyaretlerine başlayacağını söyledi. Bu kapsamda iller de tekrar ziyaret edilecek ve Kılıçdaroğlu halkla yeniden buluşacak. Kılıçdaroğlu, “ CHP’de bir karışıklık, kavga olmasını Saray istiyor. 16 Nisan’dan bu yana havuz medyası, CHP’de bir kavga varmış gibi görünmesini istiyor. Arkadaşlarımızın bu oyuna gelmemesi lazım. Hepimiz bu tuzağa karşı dikkatli olmalıyız. Biz bu haksızlığı ‘hayır’a yapmamalıyız. Birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla sağlamalıyız” diye konuştu.

"Yargıda yeni cemaat"

Meclis’te başlayan HSK üyelerinin seçimine de değinen Kılıçdaroğlu, ‘’Yargıda bir cemaat gönderilirken, şimdi de yargı yeni cemaat ilişkileriyle şekillendiriliyor. Yargı, Türkiye açısından çok tehlikeli bir sürece giriyor’’ dedi.