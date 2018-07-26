İnsan Hakları Anıtı, 14 ayın ardından ‘özgür'

Ankara Yüksel Caddesi'nde OHAL KHK'sı ile işlerinden atılan ve "İşimi geri istiyorum" diyerek açlık grevine başlayan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'in eylemlerinin devam ettiği 22 Mayıs 2017'de polis barikatlarıyla çevrilen İnsan Hakları Anıtı, bugün (26 Temmuz 2018) yeniden 'özgür' kaldı.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden beş gün sonra ilan edilen OHAL ile belki de hiç tanık olmadığı bir döneme girdi. OHAL 7 kez uzatılmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde OHAL'in kaldırılacağını duyurdu. 24 Haizran seçimlerinde Erdoğan tekrardan cumhurbaşkanlığına seçilirken, OHAL 18 Temmuz günü kaldırıldı.

Sanatçı Metin Yurdanur tarafından yapılan İnsan Hakları Anıtı, OHAL'in simgelerinden biri haline gelmişti.

Bu süreçte 22 Mayıs 2017'de İnsan Hakları Anıtı, Yüksel Caddesi'nde OHAL KHK'ları ile işlerinden atılanların başlattıkları eylemleri engellemek için polis tarafından barikatlarla çevrildi. İnsan Hakları Anıtı'nın etrafındaki polis barikatları 14 ay sonra bugün kaldırıldı.