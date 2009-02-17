T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnsan gibi dişleri var

Denizin 2 bin metre derinliğinde yaşayan ve şu ana kadar sadece bir tanesi yakalanabilen ahtapotun dişleri insan gibi

17 Şubat 2009 02:00

Photoshop gibi görünebilir ama bu gerçek... Bu ahtapot denizin 2 bin metre derinliklerinde yaşıyor. Sadece bir tanesi yakalanıp incelenebildi. 

Atlantik Okyanusu'nun en güney bölgelerinde deniz yaşamını araştıran Alman araştırma gemisi R/V Walter Herwig'deki bilim adamları onunla ilk karşılaştıklarında hayretlerini gizleyemedi.

O sefer sırasında tek bir tanesini yakalayabildiler ve incelediler. En büyük şaşkınlığı, insan gibi dişleri olduğu anlaşılınca yaşandı. Cinsiyeti ise belirlenemedi.

"Promachoteuthis sulcus" olarak geçen bu farklı ahtapot, türünün diğer üyelerinden morfolojik bakımdan oldukça farklı. Ahtapotun kolları, boyutlarına göre daha kalın, vantüzleri daha büyük, ve alışılmışın çok dışında "dişleri" var.

Bilim adamları, şimdi "Promachoteuthis sulcus"u daha yakından gözlemek için, bu garip ahtapotun yaşam alanı olan Atlantik'in güney bölgesinde, Güney Afrika'ya 2800 kilometre, Güney Amerika'nın en güney noktasına ise 3300 kilometre mesafedeki Tristan da Cunha adlı bir grup volkanik adanın açıklarında üs kurdu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24