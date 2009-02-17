İnsan gibi dişleri var

Photoshop gibi görünebilir ama bu gerçek... Bu ahtapot denizin 2 bin metre derinliklerinde yaşıyor. Sadece bir tanesi yakalanıp incelenebildi.



Atlantik Okyanusu'nun en güney bölgelerinde deniz yaşamını araştıran Alman araştırma gemisi R/V Walter Herwig'deki bilim adamları onunla ilk karşılaştıklarında hayretlerini gizleyemedi.



O sefer sırasında tek bir tanesini yakalayabildiler ve incelediler. En büyük şaşkınlığı, insan gibi dişleri olduğu anlaşılınca yaşandı. Cinsiyeti ise belirlenemedi.



"Promachoteuthis sulcus" olarak geçen bu farklı ahtapot, türünün diğer üyelerinden morfolojik bakımdan oldukça farklı. Ahtapotun kolları, boyutlarına göre daha kalın, vantüzleri daha büyük, ve alışılmışın çok dışında "dişleri" var.



Bilim adamları, şimdi "Promachoteuthis sulcus"u daha yakından gözlemek için, bu garip ahtapotun yaşam alanı olan Atlantik'in güney bölgesinde, Güney Afrika'ya 2800 kilometre, Güney Amerika'nın en güney noktasına ise 3300 kilometre mesafedeki Tristan da Cunha adlı bir grup volkanik adanın açıklarında üs kurdu.