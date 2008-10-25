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Sağlık

İnsan gazı ilaç olabilir

ABD'li araştırmacılar, insanların çıkardığı gazda da bulunan 'hidrojen sülfit'in yüksek tansiyona çare olabileceğini belirledi

25 Ekim 2008 03:00

ABD'li araştırmacılar, insanların çıkardığı gazda da bulunan 'hidrojen sülfit'in yüksek tansiyona çare olabileceğini belirledi.

Maryland'deki John Hopkins Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan araştırmada, kanımızdaki CSE adlı enzim tarafından da üretilen gazın tansiyon üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkarıldı.

Gazın, belli miktarlarda verildiğinde kan akışını düzenlediği ve tansiyonu düşürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar daha önce de nitrik oksit gazının tansiyon üzerinde benzer etkiye sahip olduğunu belirlemişti.

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