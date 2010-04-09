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Yaşam

İnsan evriminde yeni bir halka bulundu

İnsanın evriminin daha önce keşfedilmemiş bir halkasına ait fosiller bulundu

09 Nisan 2010 03:00

T24 - İnsanın evriminin daha önce keşfedilmemiş bir halkasına ait fosiller bulundu.

Güney Afrika’daki bir mağarada bulunan iki iskelet parçası, insan öncesi döneme ait bir türü temsil ediyor. Bu fosillerin insan evrimine yeni bir ışık tutabileceği umuluyor.

‘Australopithecus sediba’ adlı, yeni sınıflandırılan bir türe ait olan kemiklerin, 8-9 yaşında genç bir erkek ile 20’li veya 30’lu yaşlarında yetişkin bir dişiye ait olduğu, bu türün dik yürüdüğü belirtildi. Science dergisinde bugün yayımlanacak makaleye göre, ‘insan öncesi’ veya ‘insansı’ diye adlandırılan bu türe ait fosillerin 1,78 milyon ile 1,95 milyon yıl arasında değişen bir yaşa sahip olduğu sanılıyor.

Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi’nden Lee Berger, “Buluntular, Homo (insan) türünün ilk üyelerinin ortaya çıktığı dönemde neler olup bittiğini anlamamızı sağlamaya yönelik önemli katkılar sağlayacak” dedi.



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