İnsan evriminde kayıp halka bulundu

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İnsan neden ağaçtan indi?

Google Earth'den yararlandılar

İskeletler, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'un batısındaki Maropeng kentinde tanıtıldı. Witwatersrand Üniversitesinden Profesör Lee Berger, “Fosiller insanlık tarihine ait yeni bir döneme dair ayrıntıları sergiliyor” dedi.Deutsche Welle'nin haberine göre Lee Berger, bulunan türün, "iki ayak üzerinde yürüyebilen maymunsularla insansılar arasında bir geçiş türü olduğunu" ifade etti. Fosillerin uzun kolları ve güçlü elleri ağaçlara tırmanabilme, uzun bacakları ise günümüz insanı gibi koşabilme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.Fosillerin insanın evrim zincirindeki kesin konumunu belirlemenin neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayan Berger, “Keşfimiz, insanın neden ağaçlardan yere indiği sorusuna yanıt vermemizi sağlayacaktır” dedi.Uzmanlar, bulunan kemiklerin 8-9 yaşında bir erkek ile 20'li veya 30'lu yaşlarında yetişkin bir dişiye ait olduğunu saptadı. Dik yürüdüğü sanılan "Australopithecus sediba" adlı “insansı” yeni türün, 1.78 milyon ile 1.95 milyon yıl arasında değişen bir yaşa sahip olduğu kaydedildi.Her iki fosilin de 1.27 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor. Dişi olanın 33, diğer fosilin ise 27 kilogram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Fosiller, modern insana kıyasla neredeyse 3-4 kat daha az hacimde beyinleriyle de dikkat çekiyorlar.Uzmanlar bundan önce de milyonlarca yıl öncesinde yaşadıkları saptanan insanımsı türlere ait iskeletler buldular. 1974'te Etiyopya'da 3.2 milyon yıl öncesinden kalma 25 yaşlarında bir dişi fosili olan “Lucy” ortaya çıkarıldı. 1992'de ise Ardi adı verilen 4.4 milyon yıl öncesine ait insanımsı fosil bulundu.2008 tarihinde başlatılan bir çalışmanın ürünü olan keşifle ilgili ayrıntılar, Science dergisinde yayımlanacak.Bu arada Profesör Lee Berger'in başkanlığındaki ekibin araştırma sırasında Google Earth yazılımından yararlandıkları belirtildi. Fosil ve iskeletlerin daha çok mağaralarda ortaya çıkarıldığı gerçeğinden hareket eden ekip, Google Earth verilerini tarayarak söz konusu mağaraları listeledi.