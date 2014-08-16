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İnsan dolusu konteynerden ceset çıktı

İngiltere'nin doğusundaki Essew kentinde bulunan limandı, bir konteyner içinde 30'dan fazla kişi ve bir ceset bulundu

16 Ağustos 2014 21:13

İngiltere'nin doğusundaki Essex kenti limanında, bir konteyner içinde 30'dan fazla kişi ve bir ceset bulundu. Konteynerdekilerin kaçak göçmen olduğu tahmin ediliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Essex polisi, çocukların da olduğu konteynerden kaçak göçmen oldukları tahmin edilen 30 kişinin çıkarıldığını belirtti. Konteynerdeki bir erkeğin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Konteyneri, Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan Essex'teki Tilbury Limanı'na gelen gemiyi boşaltan liman görevlilerinin fark ettiği ve polise haber verdikleri belirtildi.

Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, konteynerde bulunan kişilerin ciddi sağlık problemleri bulunduğunu kaydetti. Ayrıca iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğerlerinin tedavilerinin limanda bekleyen ambulanslarda devam ettiğini bildirdi.

Konteynerde bulunan kişilerin hangi ülke vatandaşı olduklarına dair henüz açıklama yapılmadı.

 

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