İnsan dışkısından altın çıktı

ABD'li uzmanlar insan dışkısından altın ve değerli metaller elde etmenin yollarını arıyor.

Araştırmacılar ABD'deki bir kanalizasyon arıtma tesisinde normal bir madende bulunması durumunda çıkartmaya değecek düzeylerde altın bulunduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ayrıntıları Amerikan Kimya Topluluğu'nun Denver'daki toplantısında açıklanan çalışmaya göre insan dışkısından metal elde edilmesi zararlı maddelerin doğaya salımının azalmasına da yardımcı olabilir.

Çalışmanın yazarlarından ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Kathleen Smith "Bulduğumuz altın miktarı normal bir madende görülen minimum dizeylerde" dedi.

İnsan dışkısında altın ve gümüşe ek olarak paladyum ve vanadyum gibi nadir metaller de bulunuyor.

Smith, "Satılabilecek metallerin toplanmasıyla ilgileniyouz. Bunlara cep telefonları, bilgisayarlar ve metal alaşımlarında kullanılan vanadyum, bakır ve paladyum gibi teknolojik açıdan önemli metaller de dahil." dedi.

Uzmanlar ABD'deki atık arıtma tesislerinde her yıl yedi milyon ton katı atığın işlendiğini tahmin ediyor.

Sızıntı suları

Bu atıkların yarıya yakını tarlalar ve ormanlarda gübre olarak kullanılıyor. Kalan kısmıysa yakılıyor ya da çeşitli alanlara dolduruluyor.

Bilim insanları maden endüstrisinde metalleri ayrıştırmak için kullanılan sızıntı sularıyla deneyler yapıyor.

Bu sızıntı suları doğaya zarar verdiği için kötü bir şöhrete sahip.

Ancak Smith, kontrollü bir ortamda sızıntı sularının katı atıktaki metalleri ayrıştırmakta kullanmanın güvenli olacağını söylüyor.

Daha önce yapılan bir araştırmada bir milyon Amerikalı'nın ortaya çıkarttığı atıkta 13 milyon dolarlık metal olduğu sonucuna varılmıştı.