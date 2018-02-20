'İnsan Değer Ödülleri' sahiplerini bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- İNSAN yönetimi süreçlerini kapsayan PERYÖN Ödülleri 10 yaşında. Odağına ‘insana değer\' örnek uygulamaları alan ödüller yoluna, \'PERYÖN İnsana Değer Ödülleri\' adıyla, \'Değer Veren\' profesyoneller ve \'Değer Katan\' kurumlar için yenilikçi yaklaşımlarla devam edecek.

ÖDÜL TÖRENİ 3 MAYIS\'TA

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’ün düzenlediği, Türkiye’nin tüm insan kaynakları süreçlerini kapsayan ödülü bundan böyle \'PERYÖN İnsana Değer Ödülleri\' adıyla verilecek.PERYÖN İnsana Değer Ödülleri\', Türkiye’nin önde gelen CEO ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 3 Mayıs 2018\'de gerçekleşecek. Başvuru sürecinin tamamlandığı PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde bu sene 24 kurum, 28 kategoride yarışacak.

Değerlendirme sürecinde; akademisyenler, üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, danışmanlar ve alanında pek çok profesyonelin yer alacağı \'Değer Verenler\' jürisi, en başarılı kurumları seçecek. Çalışma yaşamına taze bir soluk getiren uygulamaları destekleyerek, ödül süreci ve törenini sürprizlerle dolu bir noktaya taşıyan \'Değer Katan\' kurumlar da bu süreçte yerini alacak. Ödül töreninin 10’uncu yılında Doğa HSE, İş Sağlığı ve Güvenliği Kategorisi’ni, BİMSA ise İnsan Kaynakları\'nda Dijitalleşme Kategorisi’ni destekleyen kurumlar olarak öne çıkıyor.