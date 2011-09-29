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Yaşam

İnsan boyunda kabak yetiştirdi ARTVİN (A.A)

29 Eylül 2011 16:45

-İnsan boyunda kabak yetiştirdi ARTVİN (A.A) - 29.09.2011 - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir çiftçi evinin bahçesinde yetiştirdiği 1 metre 75 santim boyundaki kabağı kilogramı 2 liradan satışa sundu. Kale Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çeşitli sebze ürünleri yetiştiren ve geçimini çiftçilikle sağlayan Hüseyin Filizkıran, bahçesine ektiği kabak tohumlarının bir süre önce ürün vermeye başladığını ve içlerinden birinin boyunun şaşırtıcı derecede uzamaya başladığını söyledi.  Hemen hemen her gün suladığı kabağın hızla büyüdüğünü ve boyunun ne kadar uzayacaklarını merak ettiği için koparmadığını kaydeden Filizkıran, sözlerine şöyle devam etti: ''Kabağın boyu 1 metre 75 santime ulaşınca kopardım. Tohumlarını saklayıp önümüzdeki yıl yeniden ekeceğim. İnternette yaptığım araştırmada kabak cinsinin 'yaktin' olduğunu öğrendim. Bu kabağın boyunun ortalama 1 metre 80 santimetreye kadar uzadığını, yemeğinin ve tatlısının yapılarak tüketildiği bilgisine ulaştım. Umarım bundan sonra bunun gibi daha çok kabak yetiştiririm.'' Filizkıran, kabağı ilçedeki bir manavda sergilediklerini ve kilogramını 2 liradan satışa çıkardığını sözlerine ekledi.

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