İnsan beynini okuyacak cihazlar geliştiriliyor

İSTANBUL, (DHA) -ARAŞTIRMACI Prof. Dr. Fabio Babiloni verdiği konferansta, yaptığı çalışmalar sayesinde, insanların iç dünyalarında, kendilerinin bile algılayamadıkları duygu değişimlerini; günümüz cihazlarının algılayıp, insan hayatını kolaylaştıracağını söyledi. İnsan beyni ile günümüzün gelişmiş cihazları arasında bir dil geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Fabio Babiloni, 5 yıl içerisinde örneğin hava kontrol ve pilotlar ile oradaki bilgisayarların bunu yapacağını dile getirdi. Prof. Dr. Babiloni yakın zamanda, uçakları kullanan pilotların sağlık durumlarının, iş yükü sonucu oluşan streslerinin tespit edilebileceğini vurgulayarak; kullanıcı hatalarından kaynaklanan hayati sorunların ortadan kaldırılacağını söyledi.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi misafir öğretim üyesi ve aynı zamanda Roma La Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji bölümünde Profesör olarak görev yapan Fabio Babiloni, \'beyin-bilgisayar arayüzü\' alanının geleceğini ele aldığı,\'Aktif ve Pasif Beyin Bilgisayar Ara Yüzleri\' konulu bir konferans verdi.

İstinye Üniversitesi’nin,Topkapı yerleşkesi konferans salonunda düzenlediği etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Karamürsel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta aynı zamanda, İstinye Üniversitesi–La Sapienza Üniversitesi arasında, araştırma, bilimsel çalışmalar ve öğrenci değişimini içeren bir işbirliği protokolü imzalanacağı bilgisi verildi.

Prof. Dr. Babiloni konferansta, günümüzün gelişmiş cihazlarının bizim sadece ne yapmak istediğimizi değil, içimizden geçenleri de bir anlamda okuması için yaptığı çalışmalar üzerine örnekler vererek;bu çalışmalar sayesinde, insanların iç dünyalarındakendilerinin bile algılayamadıkları duygu değişimlerini cihazların algılayıp, buna göre insan hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

\"CİHAZLAR İNSANLARIN İÇ DÜNYASINI ANLAYABİLECEK\"

Konferans öncesinde DHA\'ya açıklamalar yapan Prof. Dr. Babiloni, insan beyni ile günümüzün gelişmiş cihazları arasında bir dil geliştirmek için, insanların beyin dalgalarını kullanmaya yönelik çalışmalar yaptığını ve bu sayede, gelecekte cihazların insanların iç dünyasını anlayabileceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Babiloni, \"Örneğin pilotlar, trafik kontrolörleri yoruldular mı?”, “İşleri onların beynine ne kadar yük getiriyor?”gibi soruların yanıtlarını bularak daha iyi önlemler alabileceğiz. Otonom şoförsüz giden arabalar, bizim ne zaman yardıma ihtiyacımız olduğunu anlayarak, gerekli zamanda bize yardımda bulunabilecekler. Böylelikle daha güvenli bir şekilde yolculuk edilebilecek\" dedi.

\"BU TEKNOLOJİ HAYATIMIZI DAHA KOLAY HALE GETİRECEK\"

\"5 yıl içinde ilk görebileceğimiz şey, zihinsel iş yüklerinin, yer ve hava kontrol uzmanları ve pilotlar üzerindeki etkilerinin yaygın tespitidir. Bilgisayarlar bunu yapabilecek ve önlem alabilecek durumdadır\" diyen Prof. Dr. Babiloni, \"10 yıl içinde de, otonom giden arabalar veya onlarla beraber çalışan diğer cihazlar devreye girmiş olacak. Bunlar hayatımızı daha kolay hale getirecek. Genç insanlar bizim umudumuz. Bu işlere yıllarını vermiş profesörlerin, hocaların çalışmalarına yön verecek, onlara yeni bakış açıları kazandıracak olan gençler olacaktır. Kültür, eğitim ve sağlık insanlar için en önemli üç unsur. İtalya ve Türkiye\'de bunun daha iyiye gitmesi bizim beklentimiz. Her iki ülkede de daha iyiye gittiği zaman insanların hayatı çok daha kolay ve mutlu bir hale gelecek\" diye konuştu.

\"İNSAN BEYNİ İLE GÜNÜMÜZÜN GELİŞMİŞ ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KONUŞMAMIZA GEREK KALMADAN KURACAK ARAŞTIRMALARIN TEMELİNİ ATACAĞIZ\"

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Karamürsel ise, araştırmacı Prof. Dr. Babiloni ile beyin ve bilgisayar etkileşimine dair ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İstinye Üniversitesi ile La Sapienza Üniversitesi arasında ikili işbirliği anlaşmasını imzalamak üzere olduklarını ifade eden Prof. Dr. Karamürsel, \"Yapacağımız işbirliği ile hem öğretim üyeleri hem öğrencilerin gerek lisans gerekse lisansüstü ve doktora düzeyinde öğrencilerin karşılıklı laboratuvar ziyaretleri, eğitim toplantılarına katılması, onun dışında çok uluslu öncelikle ikili projelerle düzenleyeceğiz. Hem Avrupa fonları hem TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle teknolojideki en uç gelişmeler, insan hayatını kolaylaştıracak ve insan beyni ile günümüzün gelişmiş araçları arasındaki bağlantıyı konuşmamıza gerek kalmadan kuracak araştırmaların temelini atmış olacağız\" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Prof. Dr. Karamürsel şunları söyledi:

\"Prof. Dr. Babiloni\'ninTıp Fakültesi öğrencilerimize bir konuşma yapmasını çok önemsiyorum çünkü bu gençler arasından ileride gerçekten meraklı ve bir şeyler yapmak isteyen, tuttuğunu koparan bilim insanlarıçıkacak. Öğrencilerimizi ileride neler yapabilecekleriyle ilgili vizyon ve farklı bakış açısı kazandıracak örneklerle buluşturmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. \"