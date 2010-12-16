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Yaşam

İNSAN BEYNİ ORTA YAŞLARDA OLGUNLAŞIYOR ANKARA (A.A)

16 Aralık 2010 13:48

-İNSAN BEYNİ ORTA YAŞLARDA OLGUNLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Yapılan yeni araştırmalar, beynin 40'lı yaşların sonuna kadar gelişmeye devam ettiğini gösterdi. Bilim adamları, beynin fiziksel gelişimini çocukluğun ilk dönemlerinde tamamladığını düşünüyordu ancak yeni yapılan  araştırma, beynin orta yaşlarda da gelişmeye devam ettiğini ortaya koydu. Daily Telegraph'taki habere göre, yapılan beyin taramalarında, alnın arkasındaki prefrontal korteksin 30'lu ve 40'lı yaşlarda da şekil değiştirmeye devam ettiği belirlendi. Bulgunun önemli olduğu, çünkü prefrontal korteksin insanı insan yapan önemli bir beyin bölgesi olduğunun düşünüldüğü belirtildi. Söz konusu bölgenin karar alma, toplumsal iletişim ve diğer pek çok kişilik özelliğini belirlediği düşünülüyor. Universty College London'dan Prof. Sarah-Jayne Blakemore, yeni bulguyu İngiliz Nöroloji Sempozyumunda sundu. Blakemore, bundan 10 yıl önce insan beyninin gelişmesinin çocuklukta tamamlandığının düşünüldüğünü belirterek, ''Ancak beyin taramalarında, bunun doğru olmadığını ve beynin on yıllarca daha gelişmeye devam ettiğini gördük'' dedi. Prof. Blakemore, beynin ergenliğin sonlarına doğru yeniden düzenlendiğini ve 30'larla 40'larda gelişmeye devam etiğini söyledi.

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