İnsan beyni kopyalandı!

T24 - Merkezi ABD’de yer alan IBM şirketi, şimdiye dek yapılmış çalışmalar arasında insan beynini taklit eden en nitelikli ‘çip’i geliştirdi...



IBM, insan beyni prototipi olan iki ayrı bilgisayar çipi ürettiğini açıkladı. Altı yıllık bir projenin ürünü olan çiplerin, bilgisayar ve süperbilgisayarların işlemci gücünden çok daha öte, insan beyninin algılama ve öğrenme sürecine en yakın teknolojiyi içerdiği kaydedildi. İnsan beynindeki sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan bağlantı noktaları olan sinapsların çalışma stilini taklit eden çipler, yeni bilgilerin kaydedilmiş bilgilerle bağlantı kurabilme özelliğini taşıyor. İnsan beynindeki sinapslar, deneyimler doğrultusunda farklı yoğunluklarda bağlantılar kurmayı sağlıyor.

Gelen bilgiler, geçmiş deneyimlerle birleştirilerek öğrenme sürecinin hızlanmasına neden oluyor. SyNAPSE adı verilen sistemde de, mikroişlemcilere yüklenen yapay sinapsların, yapay zeka ve “öğrenme” yeteneğiyle donatılmış cihazlar üretilmesinde büyük bir adım olacağı belirtiliyor. Bir çipte 262 bin 144 programlanabilir, diğer çipte ise 65 bin 536 öğrenme işlevi gören sinaps bulunuyor. Çipler, hangi durumda ne tepki verileceğini düzenleyen bir algoritmayla da düzenlenecek. Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA), kaydedilen gelişmeden ötürü IBM’i 21 milyon dolar ödülle kutladı.