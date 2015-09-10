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İnsan atasının yeni bir türü bulundu

Keşif, evrim çalışmalarında bir dönüm noktası olarak görülüyor

10 Eylül 2015 17:11

Bilim dünyası önemli bir keşfe imza attı. Güney Afrika'daki bir mağarada daha önce varlığı bilinmeyen insan benzeri bir türe ait kalıntılar bulunduğu açıklandı. Bu yeni türe 'homo naledi' ismi konuldu.

Johannesburg kenti yakınlarındaki mağarada 15 farklı vücuda ait 1500 fosilleşmiş iskelet parçası bulundu.

Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden Profesör Lee Berger, "Size insan atasının yeni türünü tanıştırmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Evrim çalışmaları için dönüm noktası olduğu belirtilen keşif tüm dünyada merak uyandırdı.

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insan atasıarkeolojikeşifkalıntıgüney afrika

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