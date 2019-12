İnsan ablasına 'karıcım' der mi?

Bülent Ersoy, evli kafe sahibi Mehmet Menek ile arasında yaşananları, ilk kez Kelebek'e anlattı.



Bülent Ersoy, evli kafe sahibi Mehmet Menek ile arasında yaşananları, tüm kanıtları sunarak anlattı. Menek’in "Ben ona ’abla’ derdim" sözlerine karşılık kendisine gönderilmiş "karıcım" yazılı telefon mesajını gösteren sanatçı, "Ben somut belgelerle konuşuyorum. Sözde Mehmet Menek’in ablasıymışım, insan ablasına ’karıcım’ diye mesaj atar mı? Ablası kurban olsun ona!" dedi.



Türk sanat müziğinin ünlü sesi Bülent Ersoy’un 28 yaşındaki Mehmet Menek ile aşk yaşadığı iddiaları, ortalığı karıştırdı. Sonunda da bu aşk hikayesi tam anlamıyla arap saçına döndü!



Geçtiğimiz haftalarda, Ersoy’un İzmir’de kafe işleten ve evli olan Mehmet Menek ile bir aydır aşk yaşadığı, Menek’in eşinden boşanacağı yönünde haberler gündeme gelmişti. Bu iddiayı ilk yalanlayan Mehmet Menek’in eşi Deniz Hanım oldu ve "Ben böyle bir şey bilmiyorum. Eğer bilsem kıyametleri koparır, kocamı da boşarım. Bülent Ersoy kocam ve benim üzerimden reklam yapıyor" dedi.



Böyle reklama ihtiyacım mı var?



Ünlü sanatçı da bu suçlama karşısında isyan etti. "Böyle bir konu üzerinden reklam yapmak kime ne artı getirir? Kaldı ki böyle bir reklama ihtiyacı olan bir star mıyım? Ben kendisiyle kısa süre flört ettim. Ama beyefendinin bağlılığı olduğu için, bu şartlarda beraber olamayacağımı belirtim. O da bir süre sonra kendi isteğiyle eşinden boşanmak istediğini söyleyip, avukatım Aydın Kurban’a vekalet verdi" dedi.



Bülent Abla mesajları değiştirdi



İşte ne olduysa Ersoy’un bu açıklamalarından sonra oldu. Menek bir basın toplantısı düzenleyip her şeyi anlatacağını açıkladı ve kendisine komplo düzenlediğini iddia etti: "Bana komplo düzenlendi. ’Abla’ dediğim Bülent Ersoy, eşimle sorun yaşadığım dönemde bana yardımcı oldu. Boşanma konusunda ısrar edince de bana avukatı Aydın Kurban’ı ayarladı. Ancak 10 gün önce eşime dönmeye karar verince olaylar patladı. Kendisine mesaj attığım doğru, ama attığım mesajlarla gösterdiği mesajların ilgisi yok. Bülent abla mesajları değiştirip kaydetmiş. Hem ben aşk yaşayacaksam niye onunla yaşayayım! Binlerce güzel kız var etrafta..."



Son noktayı belgeler koyacak



Bu gelişmeler yaşanırken, Bülent Ersoy bir süre sessiz kaldı. Ancak sonunda suskunluğunu bozdu ve Kelebek’e konuştu. Kendisine gelen mesajları, telefon numarasının Menek’e ait olduğunu gösteren belgelerle birlikte veren sanatçı, böylece tartışmalara son noktayı koydu.



İşte Ersoy’un açıklaması:



"Ben bu yaşıma kadar sözlerle değil, özlerle hareket etmişimdir. Somut göstergeler burada... Gönderilen mesajları GSM operatörü müyüm de değiştirmeye gücüm olsun? Teknik olarak böyle bir şeyin olması mümken değil.. Doğru söz yemin istemez misali, gerçekler de fazla konuşmayı gerektirmez. Somut göstergeler her şeyin aynasıdır. Sayın Mehmet Menek, kendi mail adresinden avukatım sayın Aydın Kurban Beyefendi’ye, kendi öz iradesi ve duygularıyla mail atmış ve bu mail’de de görüldüğü üzere eşi Deniz Menek’in ’Cebindeki 600 doları, ev ve araba anahtarlarını bana teslim et, öyle çık bu kapıdan’ dediğini ifade etmiş. Sonra da gurur, şeref ve haysiyetli olduğunu, bunu yüce Allah’ın hiçbir kimseye yaşatmamasını temenni ederek, psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş. Bu maili yazan ben miyim?"



Peşimden Antalya’ya geldi



Bülent Ersoy, 21 Ağustos’ta Antalya Talya otele gittiğini, Mehmet Menek’in de peşinden otele geldiğini, hem otele girişiyle hem de Menek’in 22 Ağustos’ta gönderdiği mesajlarla belgeledi.



Deniz Menek, eşi Mehmet Menek’in Bülent Ersoy’la bir ilişkisi olmadığını, Ersoy’un bir komplo düzenlediğini iddia etmişti. Ancak Ersoy, Deniz Menek’in bu iddialarına onun mesajlarıyla yanıt verdi.



Bülent Ersoy, Mehmet Menek’in eşi Deniz Menek’in "Bu olanlardan haberim yoktu" açıklamasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Bu arada Mehmet Menek Bey’in eşi Deniz Menek Hanımefendi de ’Böyle bir olaydan haberdar değilim, zaten haberim olsaydı kıyameti koparır, kocamı boşardım’ diye basın açıklamasında bulunmuş. Bu hanımefendinin nasıl oluyor da haberi olmuyor ve haberi olmadığı konu hakkında benim telefonuma böyle bir mesaj çekebiliyor? Bunlar acz içinde, son çırpınışlarını sergileyen kişilerin yalan tezahürleridir."