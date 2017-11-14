İnşaattan düşerek hayatını kaybetti

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Bayat İlçesi’nde inşaatın ikinci katından düşerek önündeki dereye yuvarlanan 57 yaşındaki Şerif Ceyhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Bayat İlçesi Yoncalı Köyü Aşağı mahallesinde oldu. Şerif Ceyhan köy içindeki akrabasına ait iki katlı inşaatı kontrol ederken, bir anlık dikkatsizliği nedeniyle 5 metre yüksekliğindeki ikinci kattan düştü. Düşmesinin etkisiyle birlikte inşaatın bulunduğu 40-50 metre kadar meyilli olan tepeden dereye yuvarlanan Şerif Ceyhan olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Bayat Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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