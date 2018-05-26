İnşaattan düşen işçi, yaşama tutunamadı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir binanın tadilatında çalışırken 2 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanan Güneş Ağdemir (34), tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Gemlik\'te 4 gün gönce, İstiklal Caddesi’ndeki bir binanın tadilatında çalışan Güneş Ağdemir, 2 metre yüksekliğindeki iskeleden düştü, Ağır yaralanan Güneş Ağdemir, çağırılan ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş Ağdemir, yaşamını yitirdi.
FOTOĞRAFLI