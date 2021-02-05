İnşaattan çaldıkları malzemeleri at arabasına yükleyip kaçan şüpheliler, kovalamaca sonrası yakalandı

Ataşehir'de bir inşaattan çaldıkları malzemeleri at arabasına yükleyerek kaçan 3 kadını polis, Üsküdar'da yakaladı. Uzun süren kovalamaca sonrası yorgun düşen atlar, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Olay saat 05.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Anıl Sokak’ta meydana geldi. Ataşehir’de inşaat alanına giren 3 kadın inşaat malzemelerini at arabasına yükledi. Şüphelileri buradan ayrılırken, polis ekipleri ihbar üzerine şüphelilerin peşine düştü. Ekipler at arabası ile kaçan şüphelilerin Üsküdar, Libadiye Caddesi üzerinde ilerlediğini tespit etti.

Polisten kaçmak için hiç durmadan at arabasını süren şüpheliler, polisin takibi sonucu Üsküdar, Ünalan Mahallesi Anıl Sokak içinde yakalandı. Ataşehir’den Üsküdar’a kadar hiç durmadan koşturdukları atın çok yorulduğu görüldü.

Ataşehir’de başlayıp Üsküdar’da son bulan kovalamaca sırasında polisten kaçamayacaklarını anlayan zanlılar çaldıkları inşaat malzemelerini yol kenarlarına attı.

Yakalandıklarınca polise uzun süre direnen kadınlar gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Hırsızlık yapmaktan yakalanan 3 kadın hakkında ayrıca mahiyetindeki ata kötü davranmaktan dolayı da işlem yapıldı. Kadınların elinden alınan at olay yerine çağırılan İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)