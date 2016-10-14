İnşaattan başına ahşap plaka düşen öğretmen yaşam savaşı veriyor

Bursa’da, markete alışveriş yapmaya giderken güvenlik önlemi alınmayan inşaattan başına ahşap plaka düşmesi sonucu ağır yaralanan bir aylık evli 24 yaşındaki Burçak Keskin, yaşam savaşı veriyor.

Doğn Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, atanamayan resim öğretmeni Burçak Keskin’in hayatının kararmasına neden olan iş cinayeti, geçen hafta perşembe günü merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde meydana geldi. Bir ay önce Samsun’da yapılan düğünle 27 yaşındaki Oğuz Keskin'le evlenen Burçak Keskin, oturduğu siteden çıkıp 100 metre ileride bulunan marketten alışveriş yapmak istedi. Yürüyen Burçak Keskin’in başına, güvenlik önlemi alınmayan ve dış cephesine çekilmesi gereken filelerin bulunmadığı 8 katlı bir inşaatın üst katından ahşap kalıp tahtası düştü. Kanlar içinde yere yığılan Burçak Keskin, çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşi Oğuz Keskin ise terapi amacıyla doktor kontrolünde her gün eşinin yanına girip 10 dakika elini tutuyor, sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Burçak Keskin, kafa travması ve beyin kanaması sonucu komaya girdi. Bir hafta içinde üç kez beyin ameliyatı olan Burçak Keskin, yaşam savaşı veriyor.

Kazanın meydana geldiği inşaatta hiçbir önlem alınmadığını belirten Bursa'da bir elektrik firmasında çalışan Oğuz Keskin, "İnşaatın karşısında Hacı Mehmet Zorlu Engelliler Okulu var. Her gün öğrenciler, velileriyle birlikte inşaatın önünden gidip geliyor. İnşaatta ne file ne bariyer var. Bu kalıp parçası benim eşime değil de küçük bir çocuğa gelip ölümüne neden olabilirdi. Hala inşaatta önlem alınmadan çalışmalar devam ediyor" dedi.