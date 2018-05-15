İnşaatta tahsilat sürecinin bozulduğunu belirtenler yüzde 48

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Hazır Beton Faaliyet Endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5’lik düşüş gösterdi. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 32 iken azaldı diyenlerin oranı da yüzde 28 olarak gerçekleşti. Nisan ayında tahsilat sürecinde bozulma olduğunu dile getirenlerin oranı yüzde 48, bozulma yaşanmadığını dile getirenlerin oranı yüzde 39 oldu.

Hazır Beton Endeksi Nisan Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, sektörün, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inancını koruduğunu ifade etti ve “Güven Endeksi, son bir yıldaki en düşük değerinden sonra Nisan ayında sınırlı düzeyde yükselmiştir. Geçen yıla kıyasla, 2018 yılının ilk dört ayında inşaat sektöründe önemli bir yavaşlama söz konusudur. Bu nedenle, inşaat sektörünü geliştirmeye yönelik geçen hafta alınan tedbirler çok yerinde ve zamanlaması doğrudur. Bakanlar Kurulu kararına göre, altı ay süreyle konut teslimlerinde yüzde 18 yerine yüzde 8.0 KDV uygulanacak olması, yüzde 4.0 olan tapu harcının yüzde 3.0’a indirilmesi ve son olarak ev kredilerinde bankaların yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, sektöre canlılık getirecektir. İnşaat faaliyetlerindeki yavaşlamanın bariz bir şekilde ortaya çıktığı 2018 yılında alınan bu tedbirlerin ne derece etkili olduğunun yakından takip edilmesi gerekmektedir” dedi.

Işık, inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Nisan Ayı Raporu’na göre, inşaat faaliyetlerinde son iki ayda bir canlanma olduğunu gösterdiğini söyledi. (Fotoğraflı)